MK røk på nytt serietap

STAVANGER: Gudan fra Mandal klarte aldri å få i gang sitt pasningsspill, og etter en jevnspilt start på kampen kunne Simon Melhus gi vertene ledelsen 1-0 etter 32 minutter.

Stillingen holdt seg til pause, men før to minutter var gått etter hvilen, doblet Lewis Leonidas ledelsen for rogalendingene.

Med 2-0 fikk Hinna kontroll på kampen, og MK klarte aldri å true hjemmelaget nevneverdig.

Dermed ble det for andre helg på rad et tap i Rogaland for MK, etter at Sola vant 4-2 for en uke siden.

I den meget jevne Norsk Tipping-ligaen avdeling 3 er MK nå på 9. plass med tolv poeng fra ni kamper. Fire kamper gjenstår av sesongen. Staal Jørpeland topper tabellen med 17 poeng. Hinna er under streken med åtte poeng.

Kommende kamp er hjemme mot Viking 2 lørdag 9. oktober klokken 15.

