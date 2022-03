Etter sin tredje seier på de fire siste kampene har Randesund et godt håp om å kunne overleve i 1. divisjon.

KRISTIANSAND: Randesund vant søndagens seriekamp i Sukkevannhallen med 31-21 over Ålgård. Nå er det kun to poeng opp til sikker plass og det er fremdeles seks poeng igjen å spille om, så her er alt mulig.

Randesund startet kampen best og var foran i hele 1. omgang. Til pause ledet vertene 15-10.

Hjemmelaget fortsatte å spille god håndball i starten av 2. omgang, men brente for mange sjanser alene med målvakt. Dette gjorde at Ålgård kun var tre mål bak på 17-14. Men RIL-jentene lot seg ikke stresse og tok tilbake initiativet i kampen.

Selv med to spillere utvist i en periode spilte de taktisk klokt og nekte Ålgård å komme nærmere. Hjemmelaget dro jevnt og trutt i fra i målprotokollen og ga seg ikke før det sto 31-21. Trener Kjetil Tveit sier at han er veldig fornøyd med utviklingen til jentene og at de igjen viser vilje og moral i en «være eller ikke være-kamp».

– Vi spilte ikke en fantastisk god håndballkamp, men vi sto i krigen sammen og alle bidro, sier Tveit.

Ine Lindgren ble fortjent kåret til laget beste, mens tvillingene Elisabeth og Anne Charlotte Rosenvold også spilte en god kamp. I tillegg var Anna Lonke Norum og Ingrid Helene Vikås på gang etter sykdom og skader og var med å sette viktige scoringer.

– Men mest av alt var dette en ny lagseier, understreker trener Tveit.

Kommende kamp er allerede onsdag mot Haslum Bærum i Sukkevannhallen klokka 18.