Da jeg var langt nede etter å røket korsbåndet for andre gang, var det lite som tilsa at jeg skulle konkurrere for fullt igjen på høyt nivå.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

UTØVERBLOGG: Jeg kom nylig hjem fra en to ukers tur fra Insell i Tyskland, der jeg fikk min debut i verdenscupen junior/neo-senior. Det var moro! Jeg slo først min personlige rekord fra oktober på 500 meter med nesten et sekund og fikk tiden 40,86. Det holdt til tiendeplass, 1,81 sekund bak vinneren Anna Ostlender fra Tyskland. Uka etter perset jeg til 40,71 sekunder, som holdt til en ny tiendeplass.

Min vei til verdenscupdebut har vært krevende. Jeg røk korsbåndet/menisk og opererte i 2018, trente det opp og røk det igjen i 2019. Denne opptreningen var en tung tid, med lite motivasjon for å satse videre. Jeg hadde fokus på å få kneet bra igjen, så kom motivasjonen etter hvert som jeg trente og fikk gå på skøyter igjen.

God støtte

De første løpene jeg gikk var tunge og dårlig tidsmessig, jeg hadde mistet mye form og styrke, og måtte bygge meg opp sakte. I denne perioden er det vanskelig å tenke at man kan få til å gå bra på skøyter og bli sterk. Jeg er heldig som har veldig støttende og hjelpsomme foreldre. Det at folk i nærmiljøet og ellers skøyteinteresserte også følger med og gir hyggelige tilbakemeldinger, synes jeg er moro.

Foto: Privat

I sommer har jeg syklet mye og konkurrert litt lokalt, noe som jeg liker godt. Jeg har trent barmarkstrening og rulleskøyter alene, der jeg er heldig og har faren min Eivind Baas som trener. Jeg er fornøyd med fremgangen jeg har hatt i vinter og løpene jeg har gått til nå. Jeg har trent på skøytebanen i Arendal, der trener jeg med noen veteraner. Dette er seriøse skøyteløpere, som er gode til å trene og det er lærerikt å få gå på skøyter med disse. En av disse er Jørn Pettersen, som jeg har trent sprintøkter sammen med, det har hjulpet meg veldig for å få bli hurtigere på skøyter.

Håper på nye verdenscupløp

At jeg ble tatt ut til verdenscupen var en opptur, og jeg hadde en fin tur til Inzell. Isen var rask der, noe som jeg fikk kjenne på under den siste 500 meteren min. Jeg fikk god fart inn i siste indre og taklet ikke den svingen bra nok. Dette er noe jeg kommer til å jobbe med for å klare bedre neste gang.

Foto: EF Sportsfoto

Mitt kommende løp jeg er det femte norgescupstevnet, som arrangeres på Hamar om ei drøy uke. Målet er å kvalifisere meg til verdenscupstevnet for junior/neo-senior i Østerrike. Mine ambisjoner videre er å fortsette å forbedre meg på skøyter, og bli bedre på 1000 meter, der persen min er 1.22,91 minutt. Jeg satser på å få en god plassering i NM på nyåret og jobber for at resultatene gir muligheter til å konkurrere mer internasjonalt.