Fløy møter serielederen i cupkamp

Kongsvinger topper sin avdeling suverent med 44 poeng, mens Fløy ligger nest sist i sin avdeling med 14 poeng. Da er det naturlig at gutta fra de dype skoger er gjort til store favoritter hos Norsk Tipping. Spill på Fløy gir 10 ganger innsatsen tilbake.

Begge lag har gjort gode prestasjoner i cupen så langt. Fløy har slått ut Vindbjart og Jerv, mens Kongsvinger har slått ut Elverum og Strømmen. Vinneren av onsdagens oppgjør spiller neste cuprunde i mars, noe som er en ekstra gulrot i neste sesongs oppkjøring.

Vebjørn Urdals gutter hadde siste trening tirsdag kveld før avreise til Kongsvinger onsdag formiddag. Bortsett langtidsskadde Tobias Henanger og Lasse Sigurdsen råder Urdal over en skadefri tropp. Seieren over Odd 2 på søndag gjorde godt for selvtilliten, og kampen onsdag må først og fremst ses på som bonuskamp før viktige seriekamper står for døren de kommende uker.

Kampen begynner på Gjemselund stadion klokka 18 og vises på direktesport.no, mens NRK har Cupsending live på NRK 1 der alle kampene følges. Det blir også oppdatering av viktige hendelser på Facebook – Fløy IL og på Twitter. En vi tipper følger ekstra godt med er fjorårets Fløy-kaptein Jørgen Richardsen, som spilte tre sesonger for Kongsvinger, og avsluttet med å spille cupfinale mot Rosenborg.

Fløy-troppen: Markus Kristiansen, Ante Knezovic, Kaj-Stian Apeland, Anders Hella, Sebastian Fredriksen, Jone Bjerkreim Kleppa, Sander Ystanes, Nikolai Aas, Mats Holt, Bjørnar Hove, Mathias Fredriksen, Mathias Grundetjern, Arent-Emil Hauge, Thomas Nygaard, André Richstad, Kristian Strømland Lien, Emil Grønn Pedersen, Allan Viral.