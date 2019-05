Arendal tapte målfest

FREDRIKSTAD: Når selv tre mål på bortebane ikke er nok, er det åpenbart mye som ikke stemmer for årets Arendal-utgave.

Fredrikstad var best – og vant fortjent. Og i utgangspunktet er det ikke alarmerende å tape med to mål i det som på papiret kunne se ut som årets aller vanskeligste seriekamp – borte mot seriefavoritt Fredrikstad. Men med bare ett poeng på de tre første kampene, så hadde Arendal håpet på både et bedre resultat og en bedre prestasjon.

Det var Arendal som tok ledelsen da Vital Kaba forfulgte en bakromsball inn i Fredrikstads 16-meter. Fredrikstad-forsvaret tok duellen med Kaba foran egen keeper – og det førte til at Fredrikstads keeper ble nok forstyrret til at han glapp ballen da han forsøkte å snappen den foran Arendal-angriperen og sin egen forsvarer. Dermed havnet ballen i beina på Rasmus Lynge Christensen som beholdt roen og forserte iskaldt framover og ventet akkurat lenge nok til at han fikk fri bane til åpent mål. Fra rundt 17 meter plasserte han ballen kontrollert i mål og ga dermed Arendal 1–0 etter 12 minutters spill.

Rasmussen-perle

Det gikk likevel ikke lang tid før Fredrikstad utlignet – etter ett av mange hjørnespark i løpet av kampen. Kjell Rune Sellin vant en avgjørende duell i boksen og headet inn 1–1.

Fredrikstad beholdt grepet om kampen, men det var igjen Arendal som skulle ta ledelsen etter et frispark fra om lag 30 meter. Jakob Rasmussen tok sjansen og fyrte av et direkte skudd – selv om de aller fleste i utgangspunktet ville ment det var altfor langt hold. Men de aller fleste kjenner ikke skuddfoten til dansken ... Ballen suste inn bak en Fredrikstad-keeper som neppe var fornøyd med seg selv etter Arendals to første scoringer.

Tøff andreomgang

Tross ledelse til pause, klarte ikke Arendal å skape et momentum i kampen som kunne endre kampbildet. Fredrikstad var best i banespillet og skapte sjanser utover i omgangen. 2–2 kom etter en snau time og Fredrikstad hadde snudd kampen da de gikk opp til 3–2 etter 77 minutter ved den tidligere Jerv-spilleren Andreas Hagen.

Arendal forsøkte å komme tilbake i kampen, men offensiven mot slutten ga Fredrikstad mer spillerom mot slitne bein i Arendal-forsvaret. Dermed økte hjemmelaget til både 4–2 og 5-2, før Fabian Ness stanget inn 5–3 på overtid.

Lærdommen

Fasiten etter fire serierunder er altså ett poeng, 12 baklengsmål og fem scoringer.

I de kommende kampene er det ikke sluttabellen til høsten som kan få oppmerksomhet. Nå handler alt om å få spillet til å sitte, kollektivet til å samhandle – og å skape en plattform for resten av sesongen.

Nå venter Moss på Norac stadion førstkommende helg. Det blir ikke enkelt. Men viktig.