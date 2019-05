Tredje strake sluttspillfinale for ØIF Arendal

TRONDHEIM: ØIF Arendal lå under ved pause i søndagens bortekamp mot Kolstad, men takket være en solid andreomgang holdt det til femmålsseier.

Før kampen hadde Marinko Kurtovic ført opp Josip Vidovic på kampkortet. Det fikk mange til å sperre opp øynene. Josip var med på benken som motivator og en slags ”ekstra lagleder” for ØIF i den fjerde semifinalen.

I tillegg tok Olaf Richter Hoffstad over venstrekanten fra start for André Lindboe.

ØIF lå et mål bak ved pause, men tok tidlig tak i andre omgang. Martin Lindell og Sondre Paulsen var de to som dro lasset for ØIF denne gangen. Lindell scoret sju, mens Paulsen scoret ni.

Fakta: Kampfakta: Kolstad – ØIF Arendal 25–30 (12–13) Kolstad Arena, 4. semifinale sluttspillet (3-1 til ØIF sammenlagt) Dommere: Mads Dahlby Fremstad, Markus Kjelsrud Pedersen. Utvisninger: Kolstad 5×2 min. ØIF 4×2 min. Flest mål Kolstad: Rasmus Carlsen 7 mål. Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic, Martin Lindell 7, André Lindboe 3, Sondre Paulsen 9, William Fiala Gjermudnes, Hermann Vildalen, Eirik Heia Pedersen 4, Laurits Mo Rannekleiv 1, Olaf Richter Hoffstad 3, Adrian Evensen, Jesper Munk 1, Sander Løvlie Simonsen 2, Kenny Ekman.

Det er tredje året på rad at ØIF spiller seg til finale i sluttspillet. Motstander avgjøres i løpet av den kommende uka. Det står mellom Fyllingen og Elverum, der Elverum leder 2–1 i kamper. Den første av fem finaler spilles på søndag. Uansett hvem motstander blir, spilles kampen i Sør Amfi.

– Herlig med finale for tredje året på rad. Denne gangen får vi håpe på det edleste metallet, smilte Sondre Paulsen i intervju med Harald Bredeli i TV 2 etter kampen.

Han setter pris på at det ikke blir en femte kamp.

– Det blir godt å få en uke å lade litt på. Det har vært tøft i sluttspillet. Vi merket det i dag. Det var en god andre omgang av oss i dag. En god periode der for oss bidro til at vi avgjorde. Vi har ligget bak mange ganger denne sesongen, men kommet tilbake, meldte han.

– Gøy å bli kåret til bestemann. De la folk på Martin. Det skaffet meg rom, la han til.

SLIK VAR KAMPEN:

Kolstad kom best i gang og satte inn sine to første angrep, mens ØIF satte to av sine tre første. Den andre scoringen var noe så uvanlig som et distanseskudd fra Jesper Munk. Men Kolstad var best i starten. Laget fikk bearbeide lenge av dommerne i angrep. Etter sju minutter lå ØIF under 2–4.

Etter ti minutter var Kolstad fortsatt foran. ØIF lå under 4–5. ØIF hadde da misset på tre gode muligheter, Kolstad på en. Like før 11 minutter reddet Bergsholm Kristensen et straffekast og sørget for at ØIF fortsatt bare var målet bak. Bakover var ØIF på langt nær så solide som det vi så i kampen i Sør Amfi onsdag. Før det var gått 13 minutter hadde ØIF sluppet inn sju baklengs.

Etter halvspilt omgang lå ØIF bak med 6–8. Kolstad hadde da klart å utnytte en periode i overtall til å stabilisere forspranget på to mål. På 15 minutter slapp ØIF inn like mange mål som på hele første omgang i Sør Amfi sist.

ØIF gjorde en feil i angrep på 7–8 som gjorde at de ikke klarte å utligne i overtall. I tillegg fikk Kolstads Eggen Rismark en bedre start mellom stengene enn det ØIF-målvaktene gjorde.

Etter drøye 19 minutter sørget Martin Lindell for at det ble 8–8. Da hadde ØIF fått satt forsvaret på en bedre måte. Men på et drøyt minutt gjorde ØIF en feil framover. Kolstad utnyttet det og økte til to mål. Og før 21 minutter var det 8–11. Det var spesielt William Aar som dro lasset for Kolstad. Han satte fem mål på de første 21 minuttene.

Etter 22.17 fikk Kenny Ekman den andre tominutteren for ØIF. Martin Lindell fikk den første. ØIF måtte spille en ny periode i undertall. Det brydde ikke Olaf Richter Hoffstad seg om. Han stjal ballen og kontret inn redusering. Kolstad misset sitt neste angrep da Bergsholm Kristensen reddet lagets avslutning. Han tok også den neste, men ØIF hadde ikke klart e å nette i mellomtida.

Kolstad fikk også en tominutter etter drøye 25 minutter. Ikke lenge etter sørget kaptein Heia Pedersen for 11–11. Det tvang Kolstad til en time out. Likevel klarte ikke ØIF å utnytte overtallet på grunn av personlige feil.

Martin Lindell sørget for 12–11 og ledelse for første gang for ØIF. Kolstad utlignet like etter på en sjumeter. Rasmus Carlsen sørget for at ØIF lå under 12–13 ved pause med en scoring tre-fire sekunder før pause.

Martin Lindell sørget for at ØIF fikk en god start på andre omgang, men Kolstad svarte. Lindboe kom inn og satte en ny sjumeter ikke lenge etter. I forkant fikk Kolstad en tominutter.

15–15 var stillingen etter 35 minutter.

Like etter ga Martin Lindell ØIF 16-15, bare for å se at Kolstad brøt gjennom og skaffet en ny sjumeter, som Carlsen satte inn til 16–16.

Med 40 spilte minutter av kampen var det fortsatt jevnt. Lagene hadde fulgt hverandre mål for mål i innledningen av omgangen, men to raske mål av klubblegende Sondre Paulsen sørget for at ØIF for første gang hadde to mål ledelse i kampen. Det sto 19–17 til ØIF.

I stedet for tre måls forsprang, rotet ØIF det til i angrep, mistet ballen, og lot Kolstad redusere på kontring, men Laurits Mo Rannekleiv sørget for at det fortsatt var to måls ledelse. Like etter reddet Bergsholm Kristensen og sendte en herlig pasning mot Sander Simonsen. I åpnet mål var det null problem for vingen å fikse 21–18.

Sondre Paulsen var i siget i andre omgangs første halvdel. Han sørget for at det fortsatt var tre måls ledelse og skaffet også et overtall i samme slengen for ØIF, som tok færre og færre sjanser framover i denne perioden.

Med et kvarter igjen var det 22–20 til ØIF.

Marinko Kurtovic valgte å ta den andre time outen for ØIF med drøye 13 minutter igjen. Han ba og disiplin og returløp i avslutningen av kampen. Kaptein Heia Pedersen sørget for 23–20.

Kolstad begynte å gjøre flere feil og virket slitne. Men ØIF klarte ikke øke ledelsen i sine to neste angrep.

49.43 var spilt da Kolstad tok time out. Forsvaret satt en god del bedre i andre omgang for ØIF enn det gjorde i første omgang. Mellom 45 og 50 minutter var det kun en scoring.

Kenny Ekman fik en tominutter og Kolstad straffe etter 50.45. Jurisic kom inn og reddet straffen og sikret fortsatt tre måls ledelse for ØIF.

Martin Lindell sørget for fire måls ledelse i neste angrep. Men Kolstad reduserte og viste at de ikke hadde gitt opp.

Lindell var i siget og skaffet ØIF straffe i neste angrep. Samtidig ble Rasmus Carlsen sendt på benken for Kolstad i to minutter. Straffen satte Lindboe sikkert i mål.

Kolstad reduserte, men Sondre Paulsen brøt gjennom nok en gang. Ny time out ble begjært av Kolstad – der var budskapet at Lindell skulle tas ut av kampen. Med fem minutter igjen var det 26–22 til ØIF, etter at Bergsholm Kristensen hadde levert en ny redning.

Like etter sørget Eirik Heia Pedersen for fem måls ledelse.

Kolstad gikk ut mann mot mann på slutten, i håp om å bryte ØIFs angrep. Det lyktes ikke. Olaf Richter Hoffstad fikk muligheten han trengte fra vingen og skaffet ny femmålsledelse.

Kampens store spiller var Sondre Paulsen. Han sørget for 30–25. Da var det gjort og vel så det.