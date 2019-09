KRISTIANSAND: Samboerparet Anne Catrine Kleveland og Torleif Sør-Reime fra Finsland opplevde en av sine største dager i travsporten lørdag. Tre av parets fem hester stilte på startstreken under V75-omgangen på Sørlandets Travpark, en bragd i seg selv.

Størst spenning var det knyttet til fem år gamle Torje, en hest som har innledet karrieren med fire strake andreplasser. Det ble imidlertid dramatisk i minuttene før starten skulle gå i V75-5. Sjekkereima, en lærreim som går fra hestens hodelag og bak til selen, røyk. Denne reimen hjelper hestene i balanse mot slutten av løpene når de begynner å bli slitne, og enkelt hester er helt avhengige av denne hjelpen for å få travet til å stemme. Kusk Eirik Høitomt bestemte seg imidlertid for å gjennomføre løpet uten sjekkreim.

Torje leverte et toppløp, men så slått ut midt på oppløpet da konkurrenten Rive Raptus koblet det som tilsynelatende så ut til å være seiersgrepet. Eirik Høitomt er imidlertid ikke landschampion for ingenting, og tok fram det ypperste av sine sulkykunster for å lokke ut det siste lille overskuddet i Torje. Den flotte kaldblodshingsten svarte mesterlig, og tok seg akkurat forbi på målstreken.

– Oi, dette var stort! Jeg ble skeptisk da sjekken røyk, men jeg har sagt det før og sier det igjen; med Høitomt i sulkyen er alt mulig, smilte en rørt Anne Catrine Kleveland etter at seieren var sikret.

Tre ganger Tjomsland

Øystein Tjomsland forsynte seg som vanlig grovt av seierskaken på hjemmebanen. Suksesstreneren sikret seg ikke mindre enn tre triumfer lørdag, to av dem innenfor V75-spillet. Tangen Elvira tok sin andre strake V75-seier på en uke da hun på imponerende vis la konkurrentene på rygg i det innledende hoppeløpet.

Derby-finalisten Vestpol Kongen fortsetter sin flotte utvikling og var sine konkurrenter knusende overlegen på hjemmebane. Ingen hadde noe svar da Tjomsland trykket gasspedalen i bunnen, og Vestpol Kongen forsvant ifra til overlegen seier på ny personlig rekord, 1.25,0a/1609 meter.

Utenfor V75-rammen var seiersmaskinen Waxen tilbake på vinnersporet. Den finskeide hingsten forsvarte seg mesterlig nedover oppløpet, og holdt Kleppe Spøda fra livet helt til mållinjen var passert.

Mikkelsen overrasket

Hjemmetrener Geir Mikkelsen var ikke levnet de store sjansene i det innledende løpet bak stallhesten Al B. Back Zet, men det lot ikke den samspilte duoen seg affisere det minste av. Etter en perfekt reise i tredje par utvendig spurtet Al B. Back Zet raskest av samtlige nedover oppløpet og tok en kontrollert seier. Hesten senket samtidig sin personlige rekord til fine 1.13,4a/1609 meter.

Dagens yngste vinnere var fra Høvåg

Høvåg-ponnien Smedens Betty Boop satte den lokale tonen allerede i ponniløpet som innledet løpsdagen i Travparken. Cecilia Linn V. Andersen (11) kjørte friskt unna i tet, og lot aldri hovedopponenten, NM-vinneren Luffsan, få nærkontakt. Ved målpassering kunne den unge sørlandskusken fornøyd gi sin øyesten et fortjent klapp på baken for god innsats. Smedens Betty Boop gikk under 2.20-grensen i sitt andre løp på rad, og senket sin volterekord til 2.19,3/1740 meter.

– Jeg skjønte inn på oppløpet at dette kom til å gå veien. Nå har vi norgesmesterskapet og klasseløpshelgen som de store målene neste år, fortalte Cecilia Linn i seiersintervjuet.

Lillesøster og medtrener Emma Josefin (6) var klar på at Smedens Betty Boop skulle feires på best tenkelige vis etter løpet.

– Hun skal få både høy, gulrøtter og kraftfor når vi kommer hjem, sa den unge oppasseren.