Storseier til Vindbjart mot Donn

VENNESLA: Etter en fattig poengfangst så langt i høst løsnet det endelig mot Donn i lokaloppgjøret på Moseidmoen mandag ettermiddag. En fortjent 1-0-ledelse ved pause kunne vært større, men gjestene fra Lund hang med i kampen selv om de ikke skapte de store sjansene. Utover i 2. omgang ble det mer og mer rom å angripe i for vertene, og etter to kjappe mål midtveis var spørsmålet bare hvor stor seieren skulle bli.

Emil Pedersen var tilbake på topp etter noen kamper ute, og kunne kanskje scoret fire-fem mål denne dagen? Ballen satt i nettet etter åtte minutter, men stussen fra Marcus Aslaksens frispark ble vinket bort av assistentdommer for offside. Fem minutter seinere ble Donns keeper litt for offensiv, og kom på halvdistanse da ballen ble spilt ut til Magnus Langerud på høyresiden vår. Magnus scorer ikke så ofte, men lobbet ballen i en perfekt bue over keeper fra rundt førti meter og inn i det åpne målet.

Ny scoring annullert

Emil fikk nok en scoring annullert for offside før pause, og Mustafa Omarkheil fikk en god mulighet på et innlegg som dalte ned fra stor høyde, men ellers ble det som tidligere i høst, litt «hit and miss» fra angrepene våre.

Stian Bøe

2. omgang startet litt som første sluttet, men så åpnet slusene endelig midtveis, like etter et keeper Christoffer Braastrup Andersen gjorde en viktig redning på en Donn-kontring og påfølgende skudd. Vi fikk et frispark på 18 meters hold, og etter lange diskusjoner mellom begge lag og dommer fikk til slutt Mustafa Omarkheil lov å skyte fra favorittposisjonen sin, noen meter til venstre ut fra midten. Ballen gikk i mål, selv om den ikke ble plassert oppe i krysset, og minuttet etter var Mustafa igjen siste blå spiller på ballen før scoring, nå ble det harde innlegget hans styrt i eget mål av Sondre Tveito.

Siste halvdel av andre omgang kom unge og uthvilte Vindbjart-spillere innpå, Markus Nyhus fikk rive og slite litt i forsvarerne som han pleier, og Lasse Næss utnyttet sine goalgetter-egenskaper da han var på rett plass for å sette inn corneren som innbytter Martin Tallaksen slo med sin første touch på ballen.

Stian Bøe

A-lagsdebutant

Selv med bauta Kjetil Myrvold i forsvaret var det mulig å senke snittalderen på banen ytterligere, og Steinar Skeie lot reservekeeper Jakub Rysiak (17) få smake på A-lagsfotball for første gang fem minutter før slutt. Jakub fikk bidra med en bra redning fra kloss hold før kampen ble blåst av, i tillegg til en litt ivrig igangsetting rett til en rød Donner.

Med seier til Bryne 2 i mandagens andre kamp i avdelingen var dette tre veldig viktig poeng, ellers måtte vi innsett at vi var med i den mer og mer tette bunnstriden. Nå får vi tro at høstformen er i anmarsj og turen til Staal og Jørpeland til helgen kan bli vellykket.

Stian Bøe

Vindbjart-trener Steinar Skeie oppsummer kampen slik:

– Vi vinner veldig fortjent i dag. Som Donn-folk selv sa det, var det i dag klasseforskjell på lagene. Men vi burde selvsagt scoret flere mål ut fra spill og sjanser. På den annen side holdt vi nullen, og Donn skapte kun tre sjanser gjennom hele kampen. Det betyr at vi også spilte en god defensiv kamp. Med «gamlefar» Kjetil Myrvold i spissen i de bakre rekker.

– Så er det selvsagt ekstra gøy at det kommer inn flere unge og spennende gutter fra egen klubb. Og at de bemerker seg veldig positivt. Da er det for min del avslutningsvis bare å takke Donn for kampen. Og mest av alt håpe at de klarer seg i divisjonen. For vi vil veldig gjerne ha så mange lokaloppgjør som mulig i 2020. Heia Donn og Start2!

PS! Vindbjart ligger på femteplass i 3. divisjon avdeling 3 med 30 poeng på 20 kamper, mens Donn på 10. plass har 25 poeng.