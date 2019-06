Lokalsporten presenterer i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Solbjørg Mæsel (nå Rørvik)

Donns førstevalg i mål i mange år. Solbjørg spilte på banen fra starten av, men ble kastet i mål under Norway Cup da Janne Bakstad ble skadet. Jeg glemmer aldri «tigerspranget» som prydet VGs sportssider etter finalen. Dette var starten på hennes keeperkarriere. Det var deilig å ha en keeper som alltid var godt trent og god med beina.

Høyre back: Hanne Aasbø (nå Løge)

En solid og teknisk god spiller som spilte kun i Donn. Meget sterk og klok spiller med god fotballforståelse og en presis pasningsfot. I tillegg var hun meget solid på hodet.

Midtstopper: Karin Beate «Bibba» Rosseli

«Bibba» var en man alltid så opp til. Hun er født i 1966, og dermed seks år eldre enn meg. Jeg spilte derfor ikke med henne før jeg gikk i tiende klasse og startet på damelaget. Hun ga alltid 100 prosent, og var en du ville ha med deg i krigen. Tøff og kjapp.

Midtstopper: Monica Stallemo

En ekte Donner. Den vanskeligste spilleren å spille mot, og derfor ekstremt god å ha på laget. Sterk, kjapp og utrolig vanskelig på passere. Hun kunne også raide, da teknikken var på plass. Klok i tillegg, en absolutt favoritt.

Venstre back: Monica Jørgensen (nå Hansen)

Kom fra Vigør mens hun gikk på videregående. Solid spiller med god forståelse for fin fotball. Meget hurtig og sterk og uredd. En prolaps i ryggen var årsaken til at hun dessverre måtte gi seg relativt tidlig.

Høyre midtbane: Tone Gunn Frustøl (nå Eriksen)

Hun kom til oss i Donn da hun gikk i tiende klasse, tror jeg. Hun hadde også spilt med guttene i Greipstad fram til det. Tone Gunn utmerket seg med usedvanlig god teknikk, og hadde et enormt driv med ballen. Ble landslagsspiller.

Sentral midtbane: Trine Tangeraas

Kom fra Radar til Donn i sin tid. En spiller vi kjente godt fra til fra tidligere møter. Trine gikk under kallenavnet «Trixi», og ikke uten grunn. Hun var en teknisk god spiller, med et godt fotballhode og hode generelt. Ble lege og landslaget på henne. En spiller alle likte og kjapt ble trenerens favoritt.

Sentral midtbane: Heidi Olsen (nå Mørch)

Lund-jente med tæl. Ei ekte Donn-jente som ga seg for tidlig med fotball. Veldig gøy å spille sammen med Heidi da hun var den spilleren som hadde størst forståelse og mest presis timing på pasningene. Det ble mange gøye veggspill. Klok, sterk, teknisk og uredd spiller.

Venstre midtbane: Monica Knudsen/Ingvild Stensland

De får dele den siste plassen på midtbanen, da de ikke spilte så lenge sammen med meg før de fortsatte sine karrierer andre steder. De utviklet seg voldsomt etter hvert, og begge hadde stor ståpåvilje og var store talenter. I tillegg var de flotte jenter som jeg ble relativt godt kjent med på kort tid. Begge havnet på landslaget. Monica kom fra Express via Favør, mens Ingvild kom fra Lyngdal.

Spiss: Charmaine Hooper

Terje Marcussen og Rune Iversen hentet Charmaine fra Canada. Hun var så godt at hun trente med herrelaget til Donn, i tillegg til å trene med oss. En komplett spiller. Eksplosiv, sterk, teknisk god med ball og ekstremt hurtig.

Spiss: Elisabeth Brenne

Kom fra Asker som lærerstudent. Lur spiller som alltid var på rett sted til rett tid, og scoret mange mål. Elisabeth var en meget solid hodespiller, noe som gjorde henne farlig foran mål med sine 180 centimeter. Hun var kald og rolig foran mål, og plasserte ofte ballen rolig forbi keeper.

Beste medspiller: Her kommer jeg ikke utenom Charmaine Hooper, som var en så komplett spiller som det går an å være.

Største opplevelse: Her må jeg si årene vi tok gull i Norway Cup. Samhold og glede i ei uke. Opprykk til toppserien og NM-finalen glemmes heller ikke. Må nevnes: Reidar Vollen og Frithjof Jacobsen skal ha æren for at vi var et så godt lag opp gjennom. De førte oss til bronse og sølv i Norway Cup før min far overtok. Både Reidar og Frithjof er dessverre borte, men vil alltid huskes. Vil også nevne NM-kvartfinalen i 1993, da vi slo ut Sprint/Jeløy. Det var et sjokk for alle at vi slo ut kanskje Norges beste lag på den tiden.

Kriterier for denne utvelgelsen: Som trofast Donner er alle spillerne hentet fra klubben i mitt hjerte, der de alle en gang har spilt sammen med meg. Hanne, Heidi, Monica J. og Monica S. var alle store talenter og helt fantastiske medspillere da jeg var juniorspiller. Kommer ikke utenom disse, som av forskjellige årsaker ga seg så altfor tidlig. De resterende spillerne har jeg spilt sammen med på A-laget.

En artig historie: Trine Tangeraas var en favoritt både på og utenfor banen, så naturlig nok er dette et sitat hentet fra henne. Min far var stor fan av finter og la Cruyff-finta inn i flere øvelser før scoring. Det var så mye gjentakelse at den kom naturlig inn for flere og flere av spillerne. Under er kamp ropte Trine høyt «Viggo, så du jeg tok Cruyff?», før hun føyk videre til alles latter på sidelinja.

Mitt drømmelag er valgt ut fra den gang jeg var ung Donner og gikk på Oddemarka skole. Hvis jeg skulle valgt én sørlending på laget som jeg aldri fikk æren av å spille med, måtte det blitt Lene Mykjåland. Hun må ha vært en drøm å spille med!

Heidi Ljosland

Født: 30. januar 1972

Yrke: Miljøarbeider på Oddemarka skole og i barnevern.

Sivi status: Gift med Sven Arthur (vi har sølvbryllup 20. august i år). Mor til Mads (23, som trener Gimletrolls damelag) og Mina (19, som spiller på Gimletrolls damelag).

Meritter: Flere kretsmesterskap, bronse i Norway Cup, sølv i Norway Cup, to gull i Norway Cup i 1991 og 1992, seriemesterskap i 1. divisjon + opprykk etter kvalik til toppserien i 1992. Sølv i NM i 1994.

