OSLO: Lørdagens V75-løp er de absolutte høydepunktene gjennom året for alle som interesserer seg for travsport. De beste hestene, trenerne og kuskene samles til dyst, og nåløyet er svært trangt. At en liten amatørtrener fra Arendal skal gå til topps i V75-løp, er med andre ord ikke hverdagskost.

Gledestårene stod da også i øynene på 59 år gamle Enok Antonsen da hans I See U. One stakk mulen først med minste mulige margin under V75-omgangen på Bjerke i helgen.

– Denne hesten har jeg et spesielt forhold til, han skal være min private ridehest så lenge han og jeg lever. Han er så snill, det er verdens beste hest, sa en euforisk eier og trener på seremoniplass.

- Helt rått!

Også oppasser Kristine Sørensen, som kjørte hesten i forrige løp hjemme på Sørlandets Travpark, var strålende fornøyd da hun mottok gavepremiene.

- Jeg vet at hesten er veldig god, og jeg tror han fikk en liten piff av løpet jeg kjørte med ham sist. Det her er helt rått!, smilte 20-åringen fra Arendal.

Svein Ove Wassberg var hestens kusk for dagen, og serverte sørlandshesten et perfekt innvendig løp. Alt løste seg i sluttfasen av løpet, og I See U. One spurtet frenetisk. Ved målgang var det ikke mulig å spå utfallet med det blotte øyet, men den dyktige bergenskusken loste den åtte år gamle vallaken inn til hestens første V75-seier i karrieren etter målfoto.

– Vi hadde hesten på stallen en lang periode da han var i Bergen og jeg kjenner godt til hesten. Jeg har aldri kusket ham i løp, men jeg har kjørt mye med ham i trening. Jeg har fulgt med på de siste løpene han har gått og sett at hesten har veldig fin form. Det var deilig da resultatet ble lest opp, sa seierskusk Svein Ove Wassberg etter at sørlandshesten vant med minste mulige margin.