Tjomsland-dobbel i Sverige

Tjomsland soner en utelukkelse han pådro seg da han vant det svenske kaldblods-Derby for et par uker siden. Men vikarene Lars Anvar Kolle og Vidar Tjomsland gjorde ingen feil i trenerens sted.

Voje Maren kjørt av Lars Anvar Kolle avviste stallkameraten Brenne Blesa på oppløpet.

– Utrolig moro. Og at Brenne Blesa kan være med dem i en finale i sin annen start er veldig sterkt, sa Øystein Tjomsland.

Seieren gav 350 000 kroner, mens Brenne Blesas eiere fikk 175 000 for annenplassen.

I selve Kriteriet hadde Tjomsland to hester, men både Rappstjernen og Nordsjø Odin måtte slite utvendig for lederen i deler av løpet. Dermed dalte de to Tjomsland-hestene til fjerde og femte. Den svenske favoritten Eld Rask vant førstepremien på 600 000.