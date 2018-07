Ga «gullbillett» til klubbkompisen

KONSMO: Siden klubbkollega Markus Solberg (3. plass) kvalifiserte til landsfinalen for andre gang, fikk han mulighet til å gi bort en ”gullbillett” til en valgfri sjåfør. Speakeren annonserte at Solberg ønsket å gi gullbilletten til en som han visste ville sette pris på den, en som virkelig hadde lyst til å kjøre årets landsfinale.

Speakeren ba Jon Olav Hodne komme frem men honndølen var ikke å se noe sted. ”Æ tru an søve” kom det fra Arnold Falkgjerdet, som nesten allerede var på vei bortover mot den hvite hiacen. Etter noen minutter øynet alle som deltok på premieutdelingen en forvirret og søvnig Hodne. Solberg overrakte – til en noe forskrekket klubbkamerat – den store hvite konvolutten.

Sov i bilen

Det hadde seg nemlig slik, at da det ikke ble mer bilkjøring, så gikk Hodne like godt og la seg i den hjemmesnekra senga bak i Hiacen. Du kan si det slik, Kadetten til Hodne var svært lite samarbeidsvillig før søndagens løp. Hodne fortalte senere at de hadde holdt på i verkstedet til i to-tiden på natta, før de ryddet opp etter seg og kjørte Kadetten på tralla. Han hadde med andre ord ikke sovet siden han stod opp lørdag morgen.

Sjelden har vel en gullbillett vært så prisgitt som denne gangen! Hodne har kjørt flere kvalifiseringsløp uten hell, og da bakakslingen takket for seg allerede før første sving (i første omgang), så anes en viss bitterhet. Smilet kunne iallfall ikke vært større, verken på Solberg eller på Hodne, da konvolutten ble overlevert. Hodne sa at han synes det var kjedelig at han ikke fikk være med å kjempe om billetten men at han aldeles ikke hadde trodd at han kom til å få noe gullbillett! Han setter umåtelig stor pris på at Solberg valgte å gi ham billetten, og ønsker å rette en stor takk til klubbkameraten.

Anne Beth Mål Arntzen

For mange av seniorsjåførene i bilcrossklassen var helgas løp på Konsmo en siste mulighet for kvalifisering til landsfinalen. Den første som mistet muligheten til landsfinalekvalifiseringen var Pål Vegard Josdal, som ikke kvalifiserte til finalekjøring med en 25. plass. Arnold Falkgjerdet vant D-finalen, og skulle dermed kjempe om opprykk i C-finalen sammen med klubbkollega Kevin Knabenes. Sistnevnte vant finalen og Falkgjerdet kjørte inn til en tredjeplass og en sammenlagt 11. plass. I seniorenes B-finale stod flere klubbkolleger om side med Knabenes – Frode Kallhovd, Vidar Sveigenes og Anders Bjærum – alle like interesserte i A-finalen.

Anne Beth Mål Arntzen

Sveigenes vant B-finalen, med Kallhovd, Knabenes og Bjærum baketter. Knabenes fikk dermed en 7. plass, Bjærum en 8. plass og de måtte begge se den spennende A-finalen fra tilskuerplass. I A-finalen ventet blant annet klubbkollega Markus Solberg. Kallhovd punkterte og brøt finalen (6. plass). Solberg kjørte inn som nummer tre og Sveigenes tok hjem den største pokalen.

Futt blant de yngste

I juniorklassen hadde vi med oss Magnus Ekhom, Camilla Hunsbedt, Ingrid Hodne og Kjell Andre Knabenes. Ekhom og Hunsbedt kvalifiserte til C- finale men Ekhoms Ford hadde trolig kapitulert etter hard medfart i de innledende rundene, for i C-finalen var han ikke å se.

Anne Beth Mål Arntzen

Hunsbedt kjørte seg opp til B-finalen hvor hun møtte klubbkollegene Hodne og Knabenes. Hunsbedt kjørte inn til 6. plass og en sammenlagt 10. plass, Hodne til en 4. plass og sammenlagt 8. plass mens Knabenes kjørte seg videre til A-finalen med en andreplass. Både bil og fart holdt nye fem runder i A-finalen, og Knabenes kjørte inn til en velfortjent andreplass.

Anne Beth Mål Arntzen

Hunsbedt suveren i dameklassen

Rebecca Hunsbedt gjorde rent bord i dameklassen, og stod øverst på pallen med tre heatseiere og tre bestetider fra de innledende omgangene. På pallen stod også klubbkollega og tredjeplassinnehaver Tove Josdal Homme. May Tone Josdal kom knapt av startplata før løpet var sluttkjørt grunnet et kraftig sammenstøt. Josdal måtte dermed ta til takke med en delt femteplass.

Anne Beth Mål Arntzen

Egeland på fjerdeplass i rallycross

Ettersom den fjerde NM-runden i rallycross skal kjøres på nettopp Konsmo Motorbane, var det flere sjåfører som kjente sin besøkelsestid for å prøvekjøre banen. Vår representant fra klasse 2, Sigurd Erik Egeland kvalifiserte denne gangen direkte til A-finalen med en førsteplass og to andreplasser i innledende omganger. Egeland kjørte inn til en fjerdeplass.