Fra Jerv til Vindbjart

VENNESLA: «Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren». Det er vel slik vi føler det litt nå om dagen. Med satsingen til IK Start, FK Jerv og Arendal Fotball, er det ikke plass til alle der. Ofte betyr det at unge og talentfulle spillere må vike plassen. Selv om Halvor kunne valgt å bli i FK Jerv, valgte han altså likevel å komme på lån i 2018 til VFK. Godt valg, tror vi.

Den unge gutten som nylig fylte 19 år, har allerede fått sin debut og erfaring i 1. divisjon. Han har en meget god venstrefot, et klokt fotballhode og er også en veldig fin og ambisiøs gutt. Med andre ord så passer han godt inn i krydderklubben i krydderbygda. Og det har selvsagt sentrale og kloke folk i Grimstad-klubben skjønt. Han har gått i god skole i moderklubben, så steget opp til å bli krydderspiller burde kunne gå fort.

Fakta:

Født: 20.03.99

Posisjon: Venstre midtstopper

Yrke/utdanning: 3. klasse Dahlske vgs

Høyde og vekt: 187 cm og 80 kg

Personlige ambisjoner: Spille fast og utvikle meg videre i VFK

Styrke: Fart, spillende, bra venstrefot

Hvorfor valgte du VFK: Valgte VFK for å få spilletid. Spill på et førstelag er noe jeg trenger for å utvikle meg videre som spiller og person. Det er da viktig for meg å være i en klubb som bruker ballen og tør å spille fotball, sånn som VFK