Vindbjart 2 tapte i hjemmedebuten

VENNESLA: Et fullt fortjent nederlag, men resultatet kunne fort blitt annerledes hvis vi hadde utnyttet overtaket i banespillet i første omgang. Nest siste trekk ble gjennomgående for svakt og en sulten Øyvind Gausdal fikk ikke ballene å jobbe med foran mål. Marcus André Aslaksen kom nærmest med et langskudd som smalt i tverrliggeren.

I andre enden var gjestene mer effektive og Joakim ‘Bønch’ Johansen var først på en retur fra keeper Aleksander Lie og satte inn 1-0 før pause. Utover i andre omgang snudde kampen og Vigør kom til mange sjanser. Jan Aage Nordbø konverterte to av dem i mål og vi kom ikke nærmere enn en heading fra Markus Nyhus som ble klarert på streken like før slutt. Fortjent borteseier, men totalt sett en tett, jevn og fairspilt kamp.

Vindbjart 2: Aleksander Lie, Jon Hodnemyr, Kjetil Myrvold, Remi Karlsen, Ishan Skårdal, Aleksander Glastad, Jakob Viland, Marcus André Aslaksen, Kee Deeku, Øyvind Løkkebø Gausdal, Berry Gerezgi.

Innbyttere: Kjetil Bjørk Isaksen, Markus Nyhus, Ole Gerhard Jakobsen, Lucas Næss, Anthony Benitez.