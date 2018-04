Ny storseier til Grane Arendal

ARENDAL: Mandag tok Grane i mot Rykene 2 på Bjønnes til sesongens første hjemmekamp, og det var en hjemvendt spiller, Marius Bruun Henriksen, som viste at han husket hvor målet stod på banen han har scoret så mange ganger før.

Men kampen åpnet jevnt, og bar preg av to lag som slet med å finne veien gjennom til mål. Det ble mye dueller på midtbanen, men etterhvert tok Grane mer over spillet og hadde flere store sjanser til å score. Derimot måtte lagene gå til pause på 0-0.

Løsnet etter pause

Morten Knutsen var langt fra fornøyd med 1. omgang, og ba spillerne om å bli mer direkte, sette høyere fart og skjerpe presisjonen. Og da løsnet det så til de grader. Allerede fra starten av 2. omgang skapte Grane flere store sjanser og nærmest mål i de første ti minuttene var Amid Arezou, da han manglet en centimeter fra å skli ballen inn etter innlegg fra høyrekanten Jørgen Torgersen.

Men så viste storscorer Marius Bruun Henriksen veien for Grane. 12 minutter ut i 2. omgang hamret han ballen inn bak Rykene-keeperen, og få minutter senere var han sikker fra straffemerket, etter at Alex-Andre Aanonsen hadde skaffet straffespark. Grane fortsatte å trykke mot Rykene-målet og Didrik Aronsen kunne sette sitt første Grane-mål etter forarbeid av Marius Bruun Henriksen, som selv kunne scoret, men så at Aronsen var i bedre posisjon.

Fire nye Marius-mål

Rykene var på sjeldne visitter på Grane halvdel, men det var stort sett Bruun-Henriksen og Grane kampen handlet om. Etter 75 minutter kunne Bruun Henriksen sette sitt tredje for dagen, før han like før slutt satte punktum til 5-0, med sitt 4. mål for dagen og 7. på to kamper.

Morten Knutsen var også veldig opptatt av å ikke slippe inn mål. Og selv om kampen selvsagt var avgjort, fikk Rykene en stor sjanse helt i sluttsekundene. Keeper Axel Garcia de Presno viste at han har refleksene på plass, da Rykenes Vidar Hellum headet ballen knallhardt fra 5 meter i motsatt hjørne. Axel var lynraskt etter og fikk slått unna, med en fantastisk redning.

