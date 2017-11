KBK-spiller med storeslem i rankingstevne

MOSS: - Kevin leverer en veldig solid turnering. Han hadde mange jevne kamper, særlig i single. Han evner å holde hodet kaldt når det gjelder de siste avgjørende poengene, og derfor vinner han i helgen, sier sportslig leder i KBK, Helene Abusdal.

I single vant han X-puljen, som er satt opp med de åtte best rankede spillerne. I herredouble vant han sammen med KBK-makker Sondre Berg Angell, og i mixed double sammen med KBK-makker Julie Abusdal.

Nevnte Julie gjorde også en flott turnering med andreplass i jentenes X-pulje og seier i damedouble sammen med Delia Murtazalieva fra Haugerud BK. Nora Omdal leverte også et fint resultat med tredjeplass i U15 single.

Kevin leder nå norgesrankingen i U15 der Julie har andreplassen for jentene. Også noen av seniorspillerne var på plass i Moss i helgen. Her var det veteranen Helene Abusdal som stod for de beste prestasjonene med en førsteplass i single, en andreplass i damedouble og en tredjeplass i mixed double. I single slo hun klubbvenninne Thea K. Johansen.

– Thea og jeg snakket på forhånd om at det hadde vært gøy å møtes i en finale, og det gjorde vi! Det ble en jevn kamp hvor Thea spilte bra, men hvor min rutine kanskje avgjorde på slutten, sier Helene om egen innsats.

Helene og Thea tok også en sterk andreplass i damedouble. I mixed double var Helene og KBK-makker Mads Marum tett på å ta seg til finalen, men det ble stang ut mot Norges beste mix-spillere i semifinalen. Nevnte Mads fikk også en bra tredjeplass i herre double med makker Carl Christian Mork fra Asker BK.

