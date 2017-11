Dette var min første kamp i Spania. Stevnet gikk i utkanten av Valencia. Kampene var arrangert av en russisk promotor. Før stevnet kom den russiske ringannonsøren inn i garderoben min. Jeg spurte om han klarte å uttale navnet mitt. Han brølte ut «Alexandeeeeer Haaaaaaaageeen» med overraskende bra kontroll på Hagen. Deretter sa han at han slet mer med hjembyen min. «F... Fle... Fle.» Han ble lettet da jeg sa det holdt at han sa Norway.

Se hele kampen her:

Formålet med kampen var å få bort litt ringrust og ikke minst kjenne på godfølelsen igjen etter en ganske stygt prolaps. Motstanderen min, Viacheslav Yarkin fra Ukraina, var nok en av de enklere motstanderne jeg har møtt til nå i karrieren min. Til formålet mitt var dette en fin motstander, og selv om han kanskje ikke bød på all verdens motstand, måtte jeg fremdeles prestere. Derfor lå alt presset på mine skuldre.

Til å ha vært gjennom et langt avbrekk syntes jeg det aller meste stemte ganske bra i ringen. I løpet av halvannen runde flyttet jeg hodet mer enn vanlig, jeg brukte catch and shoot et par ganger, jeg doblet opp venstre hooken, jeg gikk til kroppen med begge armene og så varierte jeg mellom å stå på innsiden og på utsiden.

Etter jeg hadde vært i ringen fikk jeg med meg de resterende kampene på stevnet. Vi ble derimot ikke bare servert boksing. Mellom en av kampene kom det en armener opp i ringen og sang. Mange av tilskuerne reiste seg opp, strakk armene i været og tok frem telefonene sine. Øst-europeerne vet hvordan de skal gjøre ting over the top.

Min neste kamp blir i februar. Da møter jeg en tøffere motstander. Eksakt dato, sted og motstander blir annonsert snart.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som gjorde denne kampen mulig. Max Mankowitz, Simon Auseth, Johnny Carlsen og ikke minst André Moen.

