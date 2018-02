Ny Vindbjart-junior i A-stallen

VENNESLA: Nyhus er et etternavn en del av oss husker som noe positivt innenfor fotballfamilien. Og joda, Markus har de samme genene som broren, Henrik Nyhus. Ikke bare er de brødre, de er også svært like på mange måter. Både på og utenfor banen. Og det sier en som har trent begge to.

Som Henrik er Markus en offensiv spiller med en kraftfull fysikk. Med kun 17 somrer bak seg har han allerede en kraft og hurtighet som ligger skyhøyt over normalen. Og gutten har akkurat som broren nese for mål.

Markus, med opprinnelse fra Tveit, kom til VFKs juniorlag i 2015. Her har han tatt nye steg, og det har altså endt opp med en plass i A-stallen. Og vi har stor tro på at Markus om litt vil lykkes i VFK.

Å sammenlikne Markus med Henrik, vil alltid være litt risikofylt. For Henrik er Henrik og Markus er Markus. På den annen side er det jo greit å ha med seg noen av de gode genene. For det kan en trygt si at Markus har.

PS! Henrik Nyhus (37) har en fortid i Tveit IL, Start, MK, Raufoss, MK Vindbjart, og så MK igjen før han la opp i 2012.

Fullt navn: Markus Nyhus

Fødselsdato: 13. desember 2000

Tidligere klubber: Tveit IL, Gimletroll

Skole/arbeid: KKG Idrett vg2

Høyde og vekt: 185 cm og 80 kg

Personlige ambisjoner: Bli eliteseriespiller, eller høyere nivå om mulig

Sterke sider: Fart, styrke og skape målsjanser

Litt om hvorfor du valgte å spille for VFK: Jeg valgte Vindbjart FK fordi jeg vet at dette er en klubb som tør å gi unge spillere sjansen, og ikke minst fordi de utvikler spillere på en veldig god måte.