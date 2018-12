En lang og intensiv sesong er over, og det var deilig at alt det harde arbeidet betalte seg i form av medalje.

De første dagene

Den norske troppen ankom Maribor i Slovenia søndag 18. november. Innveiing ble unnagjort, og mandag formiddag var trekningen klar. Siden det er rent cupsystem i kickboksing, er trekningen veldig viktig. Jeg skulle møte Danmark i første kamp, og den antatt tøffeste motstanderen i klassen var på motsatt side, så vi ikke ville møtes før en eventuell finale.

Den danske jenta har jeg gått mot to ganger før, senest i finalen i Scandinavian Open for en og en halv måned før EM. Jeg har slått henne begge gangene, men rammene rundt mesterskapene er jo litt annerledes, både med en runde ekstra og kun én kamp om dagen. I tillegg kan jo alt skje, så det er viktig å ikke ta noe for gitt.

Min første kamp skulle ikke gå før på onsdagen, så både mandag og tirsdag hadde jeg lette treninger for å få reisen ut av kroppen og holde meg i gang.

Margrethe Salvesen Zivcic

Første kamp

Jeg kjente allerede i oppvarmingen til min første kamp at jeg hadde en skikkelig god dag. Kroppen kjentes lett og kjapp, og jeg hadde ingen smerte i beinhinnebetennelsen i leggene som jeg hadde slitt med i oppkjøringen. I kampen hadde jeg egentlig full kontroll hele veien, og vant med mellom 10–15 poeng hos alle tre dommerne. Det var en veldig deilig følelse, jeg fikk brukt et stort repertoar av teknikker, og trengte ikke å presse meg så veldig hardt med tanke på kondisjonen. Jeg fikk mye skryt etter kampen, og treneren min sa det er noe av det beste han har sett fra meg.

Margrethe Salvesen Zivcic

Se video av kampen her:

Andre kamp

Etter å ha vunnet første kamp, var det semifinale mot Ungarn som sto for tur. Hun konkurrerer vanligvis i en annen gren av kickboksing, så jeg hadde aldri gått mot henne før. Men jeg fikk sett hennes innledende kamp, så jeg visste litt om hva slags stil hun hadde og at det kom til å bli en mye tøffere kamp enn den første.

Privat

Siden det bare er én kamp om dagen i mesterskap, var ikke semifinalen før dagen etter. Oppvarmingen ble en del kortere enn jeg liker, ettersom kampen min ble flyttet fram nesten to timer. Så jeg følte meg ikke fullt så bra som dagen før, men fortsatt klar til dyst.

Den ungarske motstanderen min var veldig flink til å sparke og bevege seg. Taktikken min om å komme meg tett på for å bokse fungerte i utgangspunktet, men jeg fikk noen unødvendige poeng mot meg som jeg burde kunne unngått, som gjorde at ungareren var et par poeng foran hele veien. Dermed tapte jeg semifinalen, og måtte ta til takke med bronsemedaljen. På tross av tapet var jeg alt i alt ganske fornøyd med kampen, og med noen små justeringer bør jeg kunne vinne neste gang.

Privat

Første mesterskapsmedalje

Med bronse i årets EM har jeg nådd et viktig mål, nemlig å ta medalje i EM eller VM. Dette har vært min tredje konkurransesesong i kickboksing, og jeg er veldig fornøyd med det jeg har oppnådd på tre år. Bronse er en fin begynnelse, og gir en ekstra motivasjon på veien videre.

