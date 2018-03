Kan sette verdensrekord i Travparken

Det er i et intervju med Equus Informasjon og Media at Ola M. Skrugstad, eier og trener av eventyrhoppa Lannem Silje, kommer med den oppsiktsvekkende uttalelsen om at den åtte år gamle superhoppa er på verdensrekordjakt.

Fakta: Fakta: Lannem Siljes karriere Født: 2010 Antall starter: 50 Antall seiere: 46 (har aldri vært dårligere enn nummer tre) Rekord: 1.18,8aK Inntjent: 6.810.276 kroner

– Lannem Silje vant på tida 1.18,8a/1609 meter på Solvalla i 2015. Hun har minst ett sekund til inne. Jeg kan ikke forstå annet. Skal hun sette ny verdensrekord må det bli i år. I 2019 kan det hende at hun er tilbake i avlsboksen, sier Skrugstad. Verdensrekorden innehas av svenske Järvsöfaks og lyder på 1.17,9, satt i Gävle 11.juli 2005. Den svenske banen er kjent for sitt raske underlag, men 78 år gamle Skrugstad er ikke fremmed for at rekordforsøket kan finne sted på sørlandsk jord.

– Vi kan gjerne reise til Gävle og prøve oss. Viktigst er at arrangøren kan varte opp med perfekte forhold. Jeg tenker på banedekket som må være hardt og gi et godt feste i frasparkene. Forus i Rogaland har alle forutsetninger, Sørlandets Travpark i Kristiansand virker også å ha et egnet underlag, påpeker mannen fra Dovre.

Det oppsiktsvekkende er at Lannem Silje, som har vunnet 46 av de 50 løpene hun har startet i, i fjor ble mamma til et hoppeføll! Det er svært sjeldent at travhester kan komme tilbake på samme nivå etter å ha entret avlsboksen. Superhoppa har gjort to starter etter sitt comeback, begge har naturligvis endt med seier.

NM for hopper under Sommertravet i Travparken lørdag 21.juli er et naturlig mål for sesongen for Super-Silje - kan vi drømme om at hun også kommer tilbake for å sette verdensrekord i sør?