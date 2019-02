Unge Start-lag imponerer

Både G18 og G16 har spilt matcher mot henholdsvis Arendal og Odd Grenland. G18 vant sin kamp mot Arendal 6–2 etter tre scoringer av Jakob Ugland, og ett av Jesper Ø Pettersen, Jonatan Hodnemyr og Magnus Mikkelsen. En sterk seier mot et hardtsatsende Arendal som noen uker tidligere vant kretsmesterskapet i five-a-side. Gutta spilte disiplinert og godt med god presisjon i banespillet var det i perioder spill mot et mål. Coach Adolfo Duarte var spesielt fornøyd med at relasjonene mellom gutta og lagdelene fungerte så bra.

G16 gikk på et hederlig tap borte mot Odd Grenland 3-2, etter å ha ledet 2–0. Målscorerne for Start var Deni Dashaev og Jørgen Hille (hospitant fra RIL). En liten down rett før pause og rett etter slapp Odd inn i matchen, vi prøvde litt forskjellig og mange fikk testet seg mot god nasjonal motstand. Fredagen vant G16 3–0 mot Jerv.