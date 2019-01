Fra verdensmester til nybegynner

BLOGG: Jeg la opp min styrkekarriere 12. mai 2017 etter å ha vunnet mitt andre europamesterskap i grepsstyrke. Forut for det hadde jeg i tre år hatt oppkjøring etter oppkjøring og en haug med konkurranser. Alt for å ha verdens sterkeste «klyper». Jeg tok det etter hvert så alvorlig at jeg glemte hvorfor jeg i det hele tatt startet – fordi det var gøy! Og det gøyeste var det å starte som en inkompetent amatør som jobbet seg opp i gradene. Så etter noen runder i tenkeboksen, bestemte jeg meg for å legge opp.

De neste månedene trente jeg rolig styrke tre-fire ganger i uka, samt et par joggeturer. På mitt tyngste har jeg veid 129 kilo, og kroppsvekta gikk nå kjapt ned fra 120 til 110 kilo. Etter noen måneder fikk jeg lyst til å utfordre meg selv på en ny måte, og jeg møtte opp på trening med Sørild Friidrettsklubb 15. januar 2018. Jeg fortalte at jeg ville satse mot kortsprint, rettere sagt 60 meter og 100 meter.

På videoen fra 2017 setter jeg verdensrekord med 300 kilo i meat hook deadlift:

Ny verdensrekord, 300kg, meathooks🏆🏆🇳🇴🇳🇴👏👏👏💪💪👍vanvittig bra Eirik Bruun Ingebretsen Posted by Maren Camilla Smith-Gahrsen on Saturday, May 13, 2017

Inntok 8000 kalorier daglig

Selv om dette var den eldste treningsgruppa til Sørild, var jeg fortsatt dobbelt så gammel som de andre. Men alder og vekt så ikke ut til å spille noen rolle for trenerne Sølvi, Frank Otto og Magnhild, for jeg ble tatt imot med åpne armer. En slik holdning som Sørild har til rekruttering kan man ta av seg hatten for.

Jeg har trent med klubben to ganger i uka i ett år, og allerede har jeg gjort store fremskritt.

Kroppsvekten ligger nå på 97 kilo, og jeg har planer om å komme ned i 90 kilo til midten av utendørssesongen, altså i sommer. På mitt tyngste spiste og drakk jeg jeg tilsvarende 7000–8000 kalorier om dagen, nå er det ned i ca 2500-3000 om dagen.

Det var mye tyngre for meg å gå opp fra 120 kilo til 129 kilo enn å gå ned 20 kilo. Når man er stappmett etter det åttende måltidet og fortsatt må hive nedpå en stor proteinshake, ser man ikke særlig lyst på livet.

Sist helg deltok jeg i sørnorsk mesterskap i Gimlehallen, der jeg løp 60 meter. Målet var å komme under åtte sekunder, da persen fra halvannen uke tidligere sto på 8,18 sekunder. Jeg klarte ikke å oppnå målet denne gangen, men satt en solid pers på 8,09 sekunder.

Ettersom det kun var fire utøvere med i seniorklassen og jeg løp bedre enn noen gang, klarte jeg å karre meg opp på pallen. Tredjeplass og bronsemedalje var veldig stas, selv om den var "billig".

Vil se 7- og 11-tallet

Jeg kjenner en helt ny motivasjon strømme på, og jeg er klar for en kraftig treningsmengde. Jeg kommer til å øke løpstreningen og holde styrketreningen til tre dager i uka. 100 meter har jeg kun løpt én gang på stevne, og det var i mai i fjor. Da løp jeg på 12,58 sekunder. Planen for året er å få 60 meter godt ned på 7-tallet og 100 meter på under 12 sekunder. Friidretten i Norge har ikke sett det siste av meg.

Video fra starten av 60 meter i sørnorsk sist helg, jeg er til høyre:

60m sprint 8,09 sec

