Tveit-hest med tre seire på 15 dager

EIDSBERG: Polletten har for alvor trillet ned for seks år gamle Osen Expressa, som eies av far og sønn Ludvig og Rune Jensen fra Tveit. I regi travtrener Jan Roar Mjølnerød i Halden har sørlandshesten gått fra klarhet til klarhet under årets første måned, og tirsdag kveld tok hun sin tredje seier på drøye to uker da hun vant på Momarken. Treneren var naturlig nok svært fornøyd etter at seierstrippelen var sikret.

– Jeg synes hun gjorde et veldig fint løp i dag, og hun begynner å skjønne hva dette går ut på. Jeg hadde håpet på litt drahjelp nedover siste langside, men slik gikk det ikke. Hun leverte en veldig fin sisterunde. Hun har vært utrolig flink, så nå bare håper vi hun holder seg hel og frisk - da kan det bli spennende fremover, sa Jan Roar Mjølnerød i intervjuet med TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.

Osen Expressa travet 1.29,8a/2140 meter. Totalt har Tveit-hoppa vunnet seks løp på 18 starter så langt i karrieren.