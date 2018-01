AIK Lund-bokserne slo til i Danmark

NØRRESUNDBY, DANMARK: AIK Lund tok med seg en gull- og hele seks sølvmedaljer fra turneringen som hadde rundt 200 deltakere. Selv om det ikke var motstandere til Andrea Bukkholm og Marius Brenna, var vi veldig fornøyd med resultatet. En solid innsats fra trenere og dommere fra morgen til sen kveld.

Slik forløp AIK Lunds kamper:

Simen Karlsen vs Kaveh Azizi, BK Pugilist 2-3

Kampen åpnet i høyt tempo og begge bokserne leverte gode støt og kjempet godt.

Kampen vippet hele tiden og endte etter tre runder med dommerstemmene 2-3 til Kaveh. En meget god debutkamp av Simen.

Ghayur Ghalip tapte 0-5 mot Jørgen S. Linddahl Moss BK i finalekampen.

Ghayur kom litt for sent i gang for å hale i land finaleseieren, etter å ha vunnet på knockout i innledende runde mot Mads Hansen fra A. Olympia.

Reza Hosseini vs Bislan Gumaev, Hvidovre BK endte med 0-5, en spennende kamp mot en god motstander. Dette var andre kampen for Reza og han viste god teknisk boksing. Nok en som det spennende å følge fremover.

Islam Ismailov vs Dariush Weissi, BK Pugilist i en spennende finale som endte i en knepen seier 2-3 til Dariush.

AIK Lund

Islam møtte Ibrahim Zajpulaev, BK Wedala i innledende runde der han vant 5-0.

Magomed Arsaev vs Samir Osman, Rødovre BK endte 2-3.

Magomed bokset en kjempekamp men denne gangen gikk dommerstemmene til motstanderen med knappest mulig margin.

AIK Lund

Mindaugas Gedminas vs Djohar Yosopov, Rindum BK i finalekamp, som endte med seier til Mindaugas med dommerstemmene 5-0. Mindaugas bokset en god teknisk og kontrollert kamp.

Non Saenphakdi vs Daniel Petersen, Pandrup BK. Her ble motstanderen for sterk for Non etter at Non har vært borte fra ringen i ti måneder. Sekundant stoppet kampen.

Philip W. Gabrielsen vs Mathias Trontveit, IK Sparta i finalen som endte med seier til Trontveit 0-5. Dette var debutkamp for begge bokserne i U17. Mathias gikk hardt ut, men Philip svarte og var ikke langt unna fra å ta seieren.

Å få ros av Nigel James etter kampen gjorde nok skuffelsen litt lettere.

Enda en som debuterte var Konrad N. Strøm, som møtte Nicolai Mølle, Skien BK. Selv med 1-4-tap leverte Konrad en meget god debutkamp.

Adam Arsaev vs Leutrim Muli, Grindsted AK 0-5. Kampen gikk i et hurtig tempo fra første runde og begge bokserne viste imponerende innsats.