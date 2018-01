Peter Sørli vant i Lyngdal

LYNGDAL: 114 skyttere deltok på Vest-Agders første 15m-stevne i 2018 som foregikk i Lyngdal onsdag og søndag sist uke. Peter Sørli fra Søgne vant med 347 poeng, foran Lyngdals egen Steinar Skoland med 346 og Arnfinn Bakkevoll fra Søgne med 346 poeng. En god del av egdene har skiftet klasse fra 2017 til 2018.

I klassene 3-5 vant som nevnt Peter Sørli klasse 5 og sammenlagt med 347. I klasse 4 var Ingve Flikka fra Flikka best med 345 (!), som holdt til en flott fjerdeplass sammenlagt og i klase 3 var det nyopprykkede Karen Sodeland Øksendal fra Holum som skjøt best med 340 poeng.

I klasse V55 finner vi flere nykomlinger i 2018 og det var Farsunds Roar Torkildsen som stakk av med seieren etter kun en eneste nier og 349 poeng totalt. I klasse V65 vant Øyvind Lilledrange fra Flikka med 350 poeng - også han ny i klasse V65. Klasse V73 ble vunnet av Harald Englund fra Søgne med 348 poeng.

Blant ungdomsskytterne var det også mange nyopprykkede som klarte seg godt og i rekruttklassen vant Mina Wårøy Møll fra Holum med 349, og i klasse eldre rekrutt var det nyopprykkede Caroline Finnestad Lund som vant med 348 poeng.

Juniorklassen ble også vunnet av en som skjøt stevne som junior for første gang, Marhias Flikka fra Flikka vant med 348 poeng i juniordebuten. I klasse eldre junior er det hvert år nye skyttere da klassen kun inneholder ett årskull -men Espen Elias Vigemyr skjøt solide 337 på fullt program i Lyngdal på sin første stevnehelg. Skyteprogrammet i eldre junior er helt likt som for klassene 3-5 innendørs.

Vi kommer heller ikke utenom Leif Rinde jr. i klasse AG3 som leverte til ny personlig bestenotering. Den lyder nå på 242 poeng og det er imponerende når man leser hans egen beskrivelse av hvordan dette ser ut og ikke minst gjøres - med AG3:

– Stolpen er så stor at den dekker langt over bredden av svarten i blinken. Det er noe av det som gjør det vanskeligere med AG3, man må passe på bredde, høyde og ikke minst prøve å se skille mellom svart blink og svart korn. Så var det dette med 3,5 kg på avtrekkeren, det er en utfordring i seg selv å holde fokus igjennom hele avtrekket da man faktisk bruker endel krefter i høyre hånd under utførelsen.

Resultater Karusellstevne 15m Lyngdal 2018

Mesterskap Klasse 3-5: 1. Peter Sørli, Søgne 347, 2. Steinar Skoland, Lyngdal 346, 3. Arnfinn Bakkevoll, Søgne 345, 4. Ingve Flikka, Flikka 345, 5. Einar Tunheim, Hå 345, 6. Mette Elisabeth Finnestad, Søgne 344, 7. Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken 344, 8. Jarl Stølen, Farsund 344, 9. Reidar Ågedal, Grindølen 343, 10. Wenke Blien, Flikka 343, 11. Marius Rinde, Farsund 343, 12. Jarle Larsen, Time 342, 13. Stein Taanevig, Mandal 342, 14. May Elin Frøyland, Lyngdal 342, 15. Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland 341, 16. Tor Harald Lund, Søgne 341, 17. Wenche Belsvik, Egersund 340, 18. Johan Sørli, Greipstad 340, 19. Kåre G. Brekke, Greipstad 340, 20. Kenneth Stubstad, Mandal 340, 21. Karen Sodeland Øksendal, Holum 340, 22. Arild Valand, Mandal 339, 23. Espen Stubstad, Mandal 338, 24. Kåre Vidringstad, Lyngdal 338, 25. Sveinung Rossevatn, Øvre Eiken 338, 26. Christopher Haddal, Flikka 338, 27. Bjørn Vidringstad, Lyngdal 337, 28. Børge Vatnedal, Holum 337, 29. Alvilde Røiseland, Holum 336, 30. Torbjørn Dragland, Lyngdal 336, 31. Stein Skumsvoll, Farsund 335, 32. Johan Eidesvik, Haugesund og Sveio 334, 33. Bente Marie Fardal, Lindesnes 333, 34. Kjell Egil Norum, Lindesnes 333, 35. Bjarte Kvame Øvrevik, Gann 331, 36. Fred Erik Berge, Laudal 331, 37. Steinar Norum, Lindesnes 331, 38. Harald Haraldsen, Flikka 331, 39. Ruth Jane Rossevatn, Øvre Eiken 330, 40. Geir Heskestad, Greipstad 330, 41. Sverre Jacobsen, Holum 329, 42. Hanne Vidringstad, Lyngdal 325.

V55: 1. Roar Torkildsen, Farsund 349, 2. Tor Fasseland, Mandal 347, 3. Bodvar Øvrevik, Finnøy 345, 4. Jon Olav Jåtun, Søgne 341, 5. Sissel Taanevig, Mandal 337.

J, 16-17 år: 1. Martias Flikka, Flikka 348, 2. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka 346, 3. Martin Eiken, Øvre Eiken 345, 4. Sigve Vidringstad, Lyngdal 344, 5. Andreas Finnestad Lund, Søgne 342, 6. Jonas Sodeland Øksendal, Holum 338.

ER, 14-15 år: 1. Caroline Finnestad Lund, Søgne 348, 2. Christian Rinde, Farsund 346, 3. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken 346, 4. Brit Ingrid Vatland, Kvinesdal 341, 5. Herman Westbye Skuland, Holum 337, 6. Lilliane Dybvik, Flikka 335, 7. Daniel Berge, Laudal 319.

R, 11-13 år: 1. Mina Wårøy Møll, Holum 349, 2. Ingvill Flikka, Flikka 348, 3. Martin Ødegård, Greipstad 347, 4. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka 345, 5. Viktoria Haga Øvrevik, Gann 345, 6. Nikolai Rinde, Farsund 321.

V65: 1. Øyvind Lilledrange, Flikka 350, 2. Johan Holen, Hå 343, 3. Osmund Norum, Lindesnes 340, 4. Arvid T Ramsland, Heddeland og Breland 235.

V73: 1. Harald Englund, Søgne 348, 2. Harald Jensen, Lyngdal 348, 3. Karsten Valand, Grindølen 347, 4. Torjus Ågedal, Grindølen 345.

Klasse 2: 1. Steinar Møll, Holum 348, 2. Marte Natalie Røyland Jacobsen, Holum 345, 3. Tone Wårøy Møll, Holum 343, 4. Roger Holen, Hå 343, 5. Audun Rossevatn, Øvre Eiken 342, 6. Kirsten Sørli, Greipstad 338, 7. Ådne Jenssen, Mandal 337, 8. Kjersti Røinesdal, Lyngdal 335, 9. Ånen Rossevatn, Øvre Eiken 331, 10. Bjørnar Foss, Lyngdal 330, 11. Geir Øksendal, Holum 320.

EJ, 18 år: 1. Espen Vigemyr, Heddeland og Breland 337.

Hovedskyting

Klasse 5: 1. Peter Sørli, Søgne 247, 2. Einar Tunheim, Hå 246, 3. Steinar Skoland, Lyngdal 246, 4. Arnfinn Bakkevoll, Søgne 245, 5. Jarl Stølen, Farsund 245, 6. Jarle Larsen, Time 244, 7. Mette Elisabeth Finnestad, Søgne 244, 7. Reidar Ågedal, Grindølen 244, 9. Stein Taanevig, Mandal 243, 10. Wenke Blien, Flikka 243, 11. May Elin Frøyland, Lyngdal 242, 12. Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland 242, 13. Christopher Haddal, Flikka 241, 13. Tor Harald Lund, Søgne 241, 15. Kenneth Stubstad, Mandal 240, 16. Arild Valand, Mandal 240, 17. Kjell Egil Norum, Lindesnes 239, 18. Børge Vatnedal, Holum 238, 19. Alvilde Røiseland, Holum 236.

Klasse 4: 1. Ingve Flikka, Flikka 245, 2. Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken 244, 3. Marius Rinde, Farsund 243, 4. Johan Sørli, Greipstad 242, 5. Espen Stubstad, Mandal 241, 6. Kåre Vidringstad, Lyngdal 241, 7. Kåre G. Brekke, Greipstad 241, 8. Wenche Belsvik, Egersund 240, 9. Sveinung Rossevatn, Øvre Eiken 240, 10. Bjørn Vidringstad, Lyngdal 240, 11. Torbjørn Dragland, Lyngdal 240, 12. Stein Skumsvoll, Farsund 237, 13. Johan Eidesvik, Haugesund og Sveio 234, 14. Bente Marie Fardal, Lindesnes 234, 15. Steinar Norum, Lindesnes 233.

Klasse 3: 1. Karen Sodeland Øksendal, Holum 241, 2. Harald Haraldsen, Flikka 234, 3. Fred Erik Berge, Laudal 232, 4. Ruth Jane Rossevatn, Øvre Eiken 232, 5. Sverre Jacobsen, Holum 232, 6. Geir Heskestad, Greipstad 232, 7. Hanne Vidringstad, Lyngdal 231, 8. Bjarte Kvame Øvrevik, Gann 231.

Klasse 2: 1. Steinar Møll, Holum 248, 2. Tone Wårøy Møll, Holum 246, 3. Marte Natalie Røyland Jacobsen, Holum 245, 4. Roger Holen, Hå 245, 5. Audun Rossevatn, Øvre Eiken 243, 6. Kjersti Røinesdal, Lyngdal 241, 7. Ådne Jenssen, Mandal 241, 8. Kirsten Sørli, Greipstad 241, 9. Ånen Rossevatn, Øvre Eiken 234, 10. Bjørnar Foss, Lyngdal 234, 11. Geir Øksendal, Holum 226.

Klasse 1: 1. Tor-Olav Billing, Kristiansand og Omegn 249, 2. Geir Vatland, Kvinesdal 242, 3. Arne Skuland, Laudal 241, 4. Terje Høyland, Lyngdal 240, 5. Gaute Omland, Kvinesdal 237, 6. Morten Rolaand, Heddeland og Breland 234.

V55: 1. Roar Torkildsen, Farsund 249, 2. Tor Fasseland, Mandal 247, 3. Bodvar Øvrevik, Finnøy 245, 4. Jon Olav Jåtun, Søgne 245, 5. Sissel Taanevig, Mandal 241.

J, 16-17 år: 1. Martias Flikka, Flikka 248, 2. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka 247, 3. Sigve Vidringstad, Lyngdal 246, 4. Martin Eiken, Øvre Eiken 245, 5. Andreas Finnestad Lund, Søgne 242, 6. Jonas Sodeland Øksendal, Holum 240.

ER, 14-15 år: 1. Christian Rinde, Farsund 249, 2. Caroline Finnestad Lund, Søgne 248, 3. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken 246, 4. Brit Ingrid Vatland, Kvinesdal 245, 5. Herman Westbye Skuland, Holum 241, 6. Lilliane Dybvik, Flikka 240, 7. Daniel Berge, Laudal 229.

R, 11-13 år: 1. Mina Wårøy Møll, Holum 250, 2. Ingvill Flikka, Flikka 249, 3. Martin Ødegård, Greipstad 248, 4. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka 246, 4. Viktoria Haga Øvrevik, Gann 246, 6. Nikolai Rinde, Farsund 228.

NU, -15 år: 1. Thomas Berge, Laudal , 1. Mathias Bordvik, Lyngdal , 1. Teodor Dybvik, Flikka , 1. Carl Larsen Dyrstad, Lyngdal , 1. Andreas Fidjeland, Lyngdal , 1. Tomas Flesland, Lyngdal , 1. Aksel Flikka, Flikka , 1. Jonas Heddeland-Roland, Heddeland og Breland , 1. Johan Bager Heskestad, Greipstad , 1. Vegard Grindheim Høyland, Lyngdal , 1. Fredrik Johannes Johannesen, Lyngdal , 1. Margaret Mygland, Øvre Eiken , 1. Jonas Norum, Lindesnes , 1. Fredrik Jerdal Pedersen, Lyngdal , 1. Jonas Seland, Lyngdal , 1. Emma Simonsen, Lyngdal , 1. Ludvig Simonsen, Lyngdal , 1. Kim Andreas Johansen Stenhård, Klepp , 1. Sigve Vigemyr, Heddeland og Breland .

V65: 1. Øyvind Lilledrange, Flikka 250, 2. Johan Holen, Hå 246, 3. Osmund Norum, Lindesnes 243, 4. Arvid T Ramsland, Heddeland og Breland 235.

V73: 1. Harald Englund, Søgne 250, 2. Harald Jensen, Lyngdal 250, 3. Karsten Valand, Grindølen 247, 4. Torjus Ågedal, Grindølen 246.

AG3: 1. Leif Rinde, NROF Lister 242.

EJ, 18 år: 1. Espen Vigemyr, Heddeland og Breland 238.

NV, 16+ år: 1. Arnold Dybvik, Flikka 241, 2. Magne Jonny Mygland, Øvre Eiken 229.