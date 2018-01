Fløy-trio vil kjempe i toppen

KRISTIANSAND: Fjorårets toppscorer, Dardan Dreshaj, brakk et bein i foten under futsaltrening ved juletider, men er klar for spill i god tid før seriestart borte mot Bryne 15. april.

- Det er veldig kjipt å ikke kunne trene med laget og spille kamper for øyeblikket, men jeg er tilbake om ikke så lenge til. Det er samtidig motiverende når jeg ser laget mitt trene knallhardt og få gode resultater i treningskamper, sier Dreshaj.

Henrik André Dahlum var sist sesong en av de viktigste spillerne i det oppbyggende spillet, men har tidligere vist sine scoringskvaliteter i både IK Start og Jerv. I treningskampen mot Start sist fredag scoret han begge målene som sikret 2-1 seier til Fløy.

Dahlum vil score tosifret

–Jeg synes stallen ser veldig spennende ut, og nå som Lasse (Sigurdsen) også er på plass, begynner vi å få et ganske så solid lag. Jeg håper vi kan være med å kjempe helt i toppen i år, og at jeg kan være med å bidra med flere mål i forhold til i fjor. Det begynte jo bra i treningskampen mot Start sist, så får vi prøve å fortsette den trenden, sier Dahlum som har ambisjon om å levere tosifret antall mål i år.

Hans angrepskolleger er enige i at Fløy bør kjempe i toppen, men har ennå ikke satt seg noe mål om hvor mange scoringer de håper på å score selv i år.

– Jeg vil bidra til at laget vinner kamper, og egne scoringer er bare bonus. Jeg har scoret et tosifret antall mål i nesten alle sesongene, og jeg vet at jeg er kapabel til å gjøre det samme i år. sier Dreshaj.

Lasse Sigurdsen er meget gledelig tilbake i Fløy på låneavtale fra IK Start. Skader har nok gjort at spilletiden på A-laget til IK Start har vært noe begrenset, men Fløy har stor tro på at Lasse vil bidra ofte på scoringslista kommende sesong.

Sigurdsen gleder seg til spilletid

–Fløy er jo moderklubben min og det er en klubb jeg alltid vil ha i hjertet. Det er deilig å spille her nå. Det kribler i beina og jeg gleder meg veldig til april når sesongen er i gang. Etter å sittet mye på benken i Start trenger jeg spilletid nå og når Fløy skal spille i 2.divisjon er det perfekt for meg med et utlån, forteller Øyagutten, som har flere U-landskamper for Norge.

Om årets Fløy-lag har han følgende å si:

–Til å være så tidlig i oppkjøringen er nivået veldig bra. Selv om vi har mye skader for øyeblikket kunne man se mot Start forrige fredag at vi har et meget bra lag. Hvis vi kan spille slik i PostNord-ligaen, tror jeg vi kommer til å gjøre det bra. Og når vi får tilbake alle nøkkelspillerne som er ute med skade også, så kan det bli veldig bra. Nå får vi bare trene godt i vinter, så skal vi være klare når april kommer.

PS! Kommende treningskamp er mot 2. divisjonskollega Arendal i Sørlandshallen fredag 2.februar kl. 19.00.