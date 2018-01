KBK-trener forlenger

KRISTIANSAND: – Rik er en veldig god spiller og trener, men først og fremst er han flink med unge mennesker. Entusiastisk og rettferdig, ekte og optimistisk kan være andre ord vi kan bruke på Rik, uttaler Helene Abusdal, sportslig ansvarlig i KBK.

Selv synes hollenderen at det er så spennende å jobbe med ungdomsstallen i KBK at han ville følge dem ett år til:

– Jeg vil gjerne få de yngste til å ta enda et steg og ikke minst bygge en ny generasjon under de lovende eldre ungdommene vi har i KBK.

Klubbturer

Han forteller at det å reise på klubbtur med gutter og jenter i ulike aldre, samvær med badmintonforeldre, sove på skole, se dem prestere stadig bedre og være den beste ungdomsklubben i Norge, gir ham mye.

– Jeg blir svært godt kjent med spillerne. De er åpne og inspirerer meg, sier Hermans.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Han innrømmer at han savner familien og vennene i Holland, men sier at de kommer på besøk, og så blir hytter og landsteder stilt til disposisjon fra klubbens medlemmer.

– Det er imponerende å se hvordan kristiansanderne bruker disse hyttene og naturen. Bortelid, Hovden, Nissedal, Søgne etc. fins ikke i Holland, sier han smilende og legger til:

– Baneheia er også fin å ha, kort vei på sykkel fra Lund.

Bra nivå

Han har et spesielt håp for de aller beste KBK-ungdommene:

– Mads Marum (19) spilte junior-VM sist sesong Emma Wåland (17) gjorde det samme denne sesongen, Jonas Østhassel og Marie Mørk spilte begge EM for U-17 og Jonas Tønnessen (16), Kevin Elson (14) og Julie Abusdal(14) er av samme kaliber. Flere andre ligger rett under, og mitt håp er at disse unge kan ta over eliteserielaget og videreføre det blant de beste i Norge, kanskje allerede neste år. Vi har begynt generasjonsskiftet, og Vilde Espeseth (20), Mads Marum (19), Marie Wåland (24) og Thea Johansen (24) er der og vinner kamper for KBK, sier Hermans.

Privat

Disse spillerne trener en til to ganger daglig og har morgenøkter hver dag gjennom KKGs idrettslinje. Dette har løftet sporten.

– Trener du så mye, er du nødt til å få framgang, og samarbeidet med Olympiatoppen Sør har vært veldig nyttig og givende. Jeg må berømme Solveig Pedersen og Thomas Bjørnsen på OLT Sør og takke for faglig input og støtte, understreker Hermans.

Fokus på bredde og rekruttering

Et typisk trekk ved Hermans er evnen og viljen til å tenke både topp og bredde. I 2016 var han på 17 skolebesøk med badminton i gymtimen.

– I 2017 har det vært 21 besøk, og vi planlegger et kurs for lærerne etter hvert. Gymlærerne vet ikke hvor godt badminton egner seg som gymaktivitet. Bare tenk på at ballen ikke ruller bort og skaper kaos med 30 niåringer i en gymsal! Jeg må understreke at jeg er blitt veldig godt tatt imot på skolene, sier badmintonambassadøren. KBK skal nå inn i en hektisk del av sesongen med NM senior kommende helg. Deretter følger blant annet sluttspill i eliteserien, Ungdommens Badmintonmesterskap og junior-NM. KBK har medaljekandidater over det hele. Rik Hermans er alltid med. Også neste sesong.