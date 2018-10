Hagen forlenger med Team Coop

Hagen har hatt sin beste sesong noensinne. Norges eldste aktive kontinentalsyklist startet med et brak og ble etter hvert omtalt som kongen av Kroatia. Han tok to UCI-seire i løpet av 2018-sesongen og hadde flere sterke pallplasseringer. Han har utviklet seg og tatt nye steg under årets sesong. Han fikk en uheldig avslutning med fall i Belgia som resulterte i kragebeinsbrudd, dermed ble han tvunget til noen ekstra dager fri. Vi kan samtig melde at det går godt og at Krister allerede er tilbake på sykkelen og har begynt oppbygningen til 2019-sesongen.

Vi husker kanskje aller best scenen i Kristiansand da han støtet ut på siste runde under Tour des Fjords, neste år krysser vi fingrene for at han holder helt inn til seier!