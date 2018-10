Jeg startet kampen med å slå jabben min mellom den tette dobbelguarden til Beroshvili. Det finnes åpninger i alle forsvar. Etter jeg fikk feste med det slaget begynte jeg å finte. Skifte litt nivåer. Få ham til å få fokus på hva som potensielt sett kunne skje nede før jeg slo jabben oppe igjen.

Som forventet kom han med ville svinger, og da aller helst sin venstre hook. Rette slag treffer fortere enn lange svinger. Jeg ville ikke svinge med ham. Han la alt i slagene sine. Jeg måtte være våken. Han var farlig på halvdistanse, men ikke helt inne. Jeg valgte å stå inne med ham og merket at han ble avventende. Dobbel venstre hook. Oppe og nede. Oppe bare for å treffe, nede for å få respekt. Han lagde en gryntelyd og så ukomfortabel ut i ansiktet sitt.

EBPhoto.no

Jeg fortsatte med jabben før jeg slo ham et par ganger til i kroppen. Han traff meg med en lang venstre hook, men den subbet bare i ansiktet mitt fordi jeg dro overkroppen min bakover. Jeg slo ham forsiktig med venstra mi før jeg leverte en høyre overhand. Den var slått med nok kraft til at han måtte passe seg oppe.

EBPhoto.no

Allerede da var det egentlig over fordi han forventet aldri at jeg skulle komme tilbake med enda et slag til kroppen. En venstre hook i leveren han aldri så fikk ham til å gå ned. Jeg skjønte egentlig umiddelbart at han ikke kom til å reise seg. Slag til hodet gjør ikke vondt, men det gjør slag til kroppen. Han vred seg i smerter helt til dommeren talte til ti.

EBPhoto.no

Dermed tok jeg min tredje seier på rad på grunn av slag til kroppen, og jeg fikk forsvart BBU-tittelen for første gang.