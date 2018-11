Jeg har alltid hatt enorm respekt for mennesker som oppnår virkelig store prestasjoner på sin arena, enten om det er på idrettsbanen, musikkscenen eller innenfor et segment i næringslivet. Samtidig fascinerer det meg hvor kompetitive vi mennesker er og hvor langt vi er villige til å gå “bare” for å heve oss over andres nivå. En idrettsutøver er for eksempel villig til å bruke 10.000 timer til å kanskje bli best. Hva som får disse menneskene til å ta en slik sjanse og utsette seg selv for en slik emosjonell karusell vet ikke jeg, men jeg vet at jeg er en av dem.

Det er vanskelig å forklare hva som får meg til å bruke så mye tid og penger på å flytte en kajakk fortest mulig, for mulighetkostnaden er høy, men for meg er det absolutt verdt det. Drømmen jeg alltid har hatt om å bli verdens beste er sterkere enn lysten til å gi opp, derfor benytter jeg meg nå av muligheten ved å yte 100 prosent i alt jeg gjør i forbindelse med idretten. Jeg er innstilt på å gi alt jeg har, og gir meg ikke uten å vite med meg selv at det er ingenting jeg kunne gjort for å bli bedre.

Se video fra trening her:

Jeg synes prosessen er utrolig givende og spennende, men belønningen ved å vinne er det som topper alt! La meg fortelle dere litt om denne prosessen og hva den går ut på.

Vil bli best på 200 meter

Denne høsten har jeg tilbrakt i Bergen der jeg har trent med en gruppe som har mer fokus på hurtighet enn kondisjon, noe som passer meg veldig bra. Jeg har lenge trent mye rettet mot kondisjon, men jeg vet at det er på mer eksplosive distanser mine talenter spirer, derfor går jeg all inn for å bli best på 200 meter. Dette betyr også betydelige endringer i treningsopplegget. Nå trener jeg faktisk mindre enn tidligere for å få overskudd til all styrke- og sprinttreningen, der uthvilt muskulatur er helt avgjørende.

Et treningsopplegg som er skreddersydd mine ambisjoner og ferdigheter er noe jeg har savnet og som nå gir stor lettelse i hverdagen - for utøvere med store fysiologiske forskjeller og samme treningsprogram, gir gjerne også store resultatforskjeller.

Treningen nå består av mye teknikktrening, styrke, generell utholdenhet og eksplosivitet. Selv om en 200 meter i padling bare varer i 33-35 sekunder, så er tilnærmingen ganske ulik andre idretter med lik arbeidstid, mye pga vannmotstanden vi utsettes for. Derfor må vi være ekstremt sterke, men samtidig ganske utholdende.

Tøff treningsuke

Nå på høsten har vi derfor følgende økter i løpet av en uke:

* 2-3 harde kondisøkter i kajakken (feks 8-10x1000m best snitt). 1-2 padleøkter med fokus på hurtighet (feks 10x10sek 2 min pause, maks innsats). 1-2 padleøkter med motstand under kajakken, dette gjør vi av tekniske grunner. Uten riktig teknikk og kraftkurve beveger du deg nesten ikke fremover med motstand.

* 2-3 løpeøkter med innlagte sprints á 5-10 sekunder, for å få eksplosivitet og koordinasjon også i beina. Noe som er svært viktig på en 200 meter i padling. 3 core-økter med fokus på kjernemuskulatur og styrke i rotasjonsbevegelsen. 2 økter med mobilitet der vi legger til rette for å kunne utføre teknikken best mulig når vi kommer i kajakken. Her er sitteposisjon, rotasjon og balanse nøkkelord.

* Jeg som er tidligere svømmer liker også å få presset inn en svømmeøkt når jeg er hjemme i Kristiansand.

I løpet av en uke blir det rundt 20 økter og litt i underkant av 20 timer trening.

Nå nærmer vinteren seg med stormskritt og det skal bli litt godt når isen legger seg, slik at vi ikke må ut å padle på tross av minusgradene. På vinterhalvåret trener vi heldigvis mye i utlandet, og en treningssamling til Florida nå i november-desember kommer godt med. Det skal bli godt å slippe padling med dobbel super, lang tight, redningsvest, lue, buff, padlehansker og spruttrekk!