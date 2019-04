Må du være best som ung?

Sondre Skarli kom mandag innom løpetreninga til TriUng. Her fikk han hilse på noen av ungdommene som trener sammen hver uke i Kristiansand for å bli bedre i svømming, sykling og løping.

– Allsidighet er veldig bra, sier Skarli, som opprinnelig kommer fra Dølemo i Aust-Agder. Nå jobber han ved Olympiatoppen Sør i Kristiansand. Tidligere har han syklet, gått på ski og vært i verdenstoppen med skøytelandslaget. Han var også nominert på Idrettsgallaen i kategorien Årets trener.

–Trener du variert, er det lettere å holde seg skadefri og dermed kan du trene uten avbrekk, sier han.

Lørdag formiddag møter han TriUng igjen. Da er det foredrag og fellestrening, både spinning og løp. Opplegget er åpent for alle ungdommer (13 – 16 år) som vil være med, og som har lyst til å treffe andre ungdommer som liker å trene variert og allsidig. Det er ikke noe krav om formnivå. –I foredraget vil jeg snakke om mye forskjellig. Det viktigste spørsmålet mange utøvere stiller seg, er om jeg må være best som ung for å bli best som senior. Og det svaret er ganske enkelt å svare på, sier Skarli hemmelighetsfullt.

Han vil også snakke om treningskarakteristikk, pubertet, modning og fysiologiske forutsetninger.

–I masteroppgaven min tok jeg for meg tre utøvere som alle var juniorverdensmestere og som vant OL-gull i 2018, opplyser Skarli.

Han har også stilt seg spørsmålet om hva som skal til for å bli best.

– Det å lykkes består av en rekke elementer, som er mer enn fysiologiske parametere, sier Skarli, som vil trekke fram flere utøvere han kjenner godt til:

– Jeg tror noen vil bli overrasket når de får høre hvordan det sto til i ungdommen, med mange som er verdensenere i dag.

NB: Treningssamlinga er åpen for alle unge som er nysgjerrige, og den starter klokka 10 lørdag. Etter foredraget på Spicheren treningssenter blir det felles spinning og løping (utendørs). Opplegget er ferdig før klokka 14.00