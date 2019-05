UTØVERBLOGG: Endelig var det min tur til bære laurbærkransen og kalle meg selv for norgesmester.

I den første NM-runden lørdag vant jeg alle omganger og selve løpet. Dette gjorde at jeg ledet med ti poeng før NM finalen søndag. Den dagen startet like bra som lørdag, jeg kjørte raskest både i første og andre omgang.

Jeg viste at hvis jeg bare kom på 7. plass eller bedre i siste omgang, ble jeg mester. Etter litt overlading i finaleomgangen endte jeg på 2. plass i løpet. Dermed vant jeg sammenlagt med solide 17 poeng.

OJH Foto

Ikke siden 2006 da Frode Holte ble norgesmester har noen andre sørlendinger klart det i den største rallycrossklassen. Så at det skulle bli meg som nå klarte det, er jeg veldig stolt av. Dette er en drøm jeg har hatt så lenge jeg kan huske, siden første gang jeg var med min far som tilskuer på løp som liten.

Spesielt siden jeg egentlig ikke skulle kjøre i år, men min familie ville det annerledes. Uten at jeg visste noen ting samlet de sammen sponsorer som gjorde at jeg fikk et budsjett og kunne satse for fullt én sesong til.

OJH Foto

Nå lader vi på for fullt før første NM-runde i rallycross braker løs på hjemmebanen Konsmo 11.–12. mai. Dette er første av totalt seks runder. Målet er selvfølgelig å bli mester her også!

Privat

Poengstillingen bakkeløp:

Klasse 4 – Supernasjonal klasse 4:

1) Kim Åvar Meland, NMK Konsmo, BMW E30 M3 – 54 poeng

2) Herbjørn Haug, KNA Solør Motorsport, Mercedes C299 – 37 poeng

3) Robin Slåttekjær, NMK Grenland, BMW M3 – 36 poeng