Sørlending får MMA-proffdebut

Kristiansand-bosatte Navid forteller her litt om veien til lørdagens proffdebut i Sverige:

– Det har alltid være en drøm for meg å drive med fullkontakt kampsport. Siden barndommen har jeg drevet med kung fu og har trivdes veldig godt med det. Da vi kom til Norge, var det dessverre ikke noe sted å trene kung fu, så da begynte jeg med taekwondo.

Byttet til thaiboksing

Etter og ha trent i fire år hadde jeg fått sort belte, vunnet nordnorsk mesterskap en gang og finnmarksmesterskaper to ganger. Da jeg kom til Sørlandet, begynte jeg raskt å se etter et nytt gym og trene på og da var da jeg ble introdusert for thaiboksing. Jeg trente det til jeg i 2012 stiftet familie. Da hadde jeg ikke lenger like stor motivasjon, samt at mange av vennene jeg hadde fått via treningen ikke lenger var i denne sporten, som Sohail Faisal Dar.

I 2016 møtte jeg tilfeldigvis Sohail igjen og han fikk meg til å bli med på trening på Spartacus MMA i Vennesla. Her er Sohail instruktør og jeg begynte å trene aktivt igjen. Etter å ha trent på Spartacus i ett år begynte jeg å gå kamper i MMA og thaiboksing og har nå vunnet tre kamper i MMA og sju i thaiboksing, samt vunnet to NM-titler i thaiboksing.

Tøff motstander

Lørdag skal jeg altså gå min første proffkamp. Jeg møter veldig sterk motstander som kommer fra Allstar MMA, som er et av Sveriges største gym og som i dag har noen topprankede fightere i UFC.

Jeg blir den første av gutta fra Sørlandets Kampsportsenter som tar steget opp i proffligaen, men jeg blir definitivt ikke den siste! Vi skal ha flere gode fightere med oss på dette stevnet og det er mange unge talenter her. Vi stiller med seks fightere i Heros MMA-stevnet i Sverige. Henrik André Jahren, Medjid Bashaev og Aleksander Virtanen går sin første kamp, Rashid Yakhaev går sin andre kamp og Aslan Noxcho Noxchoev går sin tredje kamp. Med dette har SKS totalt 31 kamper de siste 12 månedene. Dette gjør SKS til en av mest aktive klubbene i landet.

MMA er blant verdens raskest voksende sporter og er nylig kommet ytterligere på kartet med en fighter i UFC, ranket som nummer fem. Om du har lyst å teste MMA holder SKS til på Kartheia 3 i Kristiansand og holder åpne treninger for nye medlemmer fredager.