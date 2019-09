Kristiansand-skatere imponerte i X Games

Etter å ha kommet videre fra den norske kvalifiseringsrunden, konkurrerte de mot de beste skaterne fra Sverige, Danmark og Finland under den nordiske kvalifiseringen i X Games i Telenor Arena sist lørdag. Fredrik Tangerud gikk av med seieren, mens Jonas Carlsson, som den yngste i konkurransen, kom på 4. plass. Med seieren kvalifiserte Fredrik seg for semifinalen i Street Skateboard, hvor han møtte ni av de beste skaterne i verden, blant annet fra Brasil, Portugal, USA og Japan. Fredriks første X Games resulterte i en niendeplass, der de seks beste gikk videre til finalen.

– Det var sykt gøy at det gikk så bra i den nordiske kvalifiseringen. Det var kjipt ikke å komme helt til finalen, men etter så mye skating i Nordic var kroppen ferdig. Alt i alt var det en kjempebra opplevelse, sier Fredrik.

Kristiansand viser gang på gang at de har klart å dyrke fram noen av landets beste skatere. Både Fredrik og Jonas har høye mål for fortsettelsen, og etter X Games dro Jonas rett hjem til Kristiansand og Dyreparken, hvor han var en av tre finalister i LOS Fondets Drømmefinale.

Unn Carlsson

Jonas vant med over halvparten av stemmene, og kunne reise hjem med en pengepremie på 150 000 kroner.

– Jeg ble kjempeoverrasket og glad. Pengene gjør at jeg får mulighet til å reise mer for å konkurrere og trene med de beste i verden. Det er helt nødvendig med tøff matching internasjonalt for å bli så god som mulig. Nåløyet er trangt, men målet mitt er å bli profesjonell skater, sier 16-åringen fra Andøya i Kristiansand som allerede har vunnet tre gull i junior-NM og ett gull i senior-NM.