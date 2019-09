Donns matchvinner i fotballthriller

KRISTIANSAND: Først etter 90 + 10 minutter blåste dommer Håvard Bjerkelund av kampen på Kristiansand stadion lørdag ettermiddag. Da sto det 1-0 til hjemmelaget på tavla. For matchvinner Sander Bakke Michelsen ble seieren ekstra spesiell. Han ser nemlig virkelig ut til å være tilbake etter skaden som satte ham ut i tre måneder.

Det var mot Notodden i cupens første runde at Sander måtte støttes av banen for så å tilbringe nesten fire timer av kvelden på legevakten. Etter røntgen ble det konkludert med null brudd og at det kun var snakk om et kraftig overtråkk som trengte ro. Men fullt så enkelt skulle det ikke være. Det viste seg nemlig at det mest sannsynlig var røket noen leddbånd i ankelen.

En måned med krykker

Sander endte opp med å bruke krykker i litt over en måned. Deretter sto nitid opptrening for tur for å få tilbake bevegeligheten i ankelleddet. Videre måtte han gjennom en god del styrketrening for å ta igjen for tapet av muskelmasse i høyrebeinet. Alt arbeidet har heldigvis gitt resultater og på lørdag var midtbaneeleganten tilbake i godt gammelt driv.

Simen Aleksander Prag

– Det har vært periodevis ganske tungt, sier han og legger til:

– Skaden var en del verre enn vi forventet. Jeg har prøvd å være tålmodig i skadeperioden, og det er fint å se at jeg begynner å komme i form. Det er ekstra godt å kunne toppe den gode progresjonen jeg har hatt med en scoring mot Brodd. Den ble mer avgjørende enn jeg så for meg at den skulle bli.

Det forrige møtet mellom lagene endte med en velfortjent Brodd-seier i Stavanger. Mye har skjedd siden den gang og begge lag har hatt sine opp- og nedturer. Det var to lag som trengte poeng og som ikke hadde tenkt til å gi ved dørene i dette andre oppgjøret.

Direkte rødt kort

Etter en jevn åpning skjedde det noe som skulle prege kampen. Da klokka viste 29 spilte minutter, ble en Brodd-spiller taklet ved 16-meteren og dommeren blåste. Det hersket i noen øyeblikk sterk tvil om hva utfallet skulle bli. Brodd-supporterne ropte på straffe, mens Donns tilhengere ristet på hodet og mente forseelsen skjedde på utsiden. Etter å ha konferert med assistentdommeren gikk dommeren tilbake til de ventende spillerne og markerte at ballen skulle legges på utsiden av 16-meterstreken, samtidig som han trakk et kort opp av lommen. Fredrik Tangen ble definert som bakerste mann og fikk direkte rødt kort. Donn var redusert til ti mann for fjerde gang denne sesongen.

Simen Aleksander Prag

Donn-trener Odd-Arild Skonhoft opplevde nok en gang at laget hans må spille med én mann mindre i mer enn en hel omgang.

– Det er en imponerende laginnsats i dag, forteller han og utdyper:

– Da vi ble redusert til ti mann, forsto guttene virkelig alvoret og løftet seg.

God laginnsats

Ni minuttet etter utvisningen scoret Sander B. Michelsen og fortvilelsen var snudd til optimisme.

– Vi scoret målet kort etter utvisningen, på en dødball etter klabb og babb i feltet. Ellers var det stort sett en lite velspilt kamp, og det var tydelig at det var mye som sto på spill for begge lag. Jeg vil definitivt framheve kollektivet som jobbet for hverandre på hver eneste ball, og som sto imot ti minutter med tilleggstid, sier Skonhoft.

– Vi har vist solid evne to-tre ganger med én mann mindre. I overtida var vi faktisk veldig nær både 2-0 og 3-0. Et slikt resultat hadde nok vært i overkant flatterende, smiler han.

Brodd angrep med absolutt alt de hadde på slutten og var svært nær ved flere anledninger. Det tunge presset fra stavangerlagets side førte til store rom for Donn å kontre i – noe som førte til flere store sjanser til hjemmelaget. Men heller ikke de maktet å sette ballen i buret flere ganger.

Matchvinner Sander ble byttet ut etter 60 minutter og opplevde de siste 40 (!) minuttene fra sidelinjen.

– Kampen ble som den måtte da vi, ganske uheldig, ble én mann mindre. Det utviklet seg da til en forsvarskamp fra vår side, der det var viktig at vi lå i formasjon og måtte tette igjen bakover. Det synes jeg vi løste bra, der vi klarte å holde nullen, samtidig som vi hadde bra intensitet til tross for at vi lå så lavt, sier han.

Simen Aleksander Prag

Brodd-utvisning

Brodd ble også redusert til ti mann seks minutter på overtid. Kampen var tøff og tidvis meget krevende for dommertrioen. Keeper Fredrik Udjus hadde noen meget avgjørende og matchvinnende inngripener på slutten og holdt nullen i 3. hjemmekamp på rad.

Med seieren ligger Donn nå som nummer ni på tabellen med 28 poeng – samme sum som Brodd. Neste kamp for laget fra Lund er førstkommende lørdag kl. 14 borte mot Madla IL.