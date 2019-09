Småskuffende finaleløp for Egeland

Selv sier Egeland at det ikke var helt det resultatet han håpet på, men sier samtidig at det nylig har blitt gjort justeringer på bilen som skaper mer trygghet for ham som sjåfør. I den anledning ønsker han også å takke Per Magne og Magne Svardal for deres unike kunnskap og innsats. Som seg hør og bør i en ”avslutningstale” må vi i teamet også få takke alle som har bidratt denne sesongen. Ikke minst må vi takke Stian Søsæther for et godt samarbeid, uten deg og dine hadde det ikke blitt noe kjøring verken i år eller neste år.

For vi gir oss ikke riktig ennå. I 2018 kjørte Egeland inn til en femteplass sammenlagt i klasse 2 mens han nå i 2019 havnet på en fjerdeplass. Både sjåfør og team er samstemte om at klassen både er tøff og utfordrende – men mest av alt – så er dette sinnssykt moro!

Anne Beth Mål Arntzen

Nå begynner den harde jobben med å sikre budsjett for ny satsing i 2020 samt en god gjennomgang på bilen og ei oppdatering på bussfronten. Så må vi bare helt til slutt og nok en gang takke alle som har hjulpet til gjennom sesongen, både på løp og hjemme – til alle som er med og sponser denne galskapen – dere er bare helt fantastiske alle sammen! Vi håper på god dialog med dere også i 2020.