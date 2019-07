Tuva skal slåss mot VM-heltene

KRISTIANSAND: Han oppfordrer alle unge til å bli med på skiskolen og øktene i teknisk trening til helga.

Den erfarne skitreneren møtte ett av de største talentene i sørlandsk skisport, Tuva Lislevand fra Oddersjaa, i rulleskiløypa på Kongsgård. 18 år gamle Tuva fikk sitt nasjonale gjennombrudd i årets sesong med sølvmedalje i junior-NM og tredjeplass sammenlagt i norgescupen.

Tuva gleder seg til fredagens trening med en av landets aller beste teknikktrenere, Audun Svartdal, og kjente navn som Emil Iversen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng og Sjur Røthe som noen av mange instruktører.

Tor Mjaaland

Grugleder seg

Oddersjaa-jenta, som er elev ved Hovden skigymnas, grugleder seg også til lørdagens rulleskifest i løypa rundt Fiskebrygga. Der skal hun for første gang delta i seniorklassen og stå på startstreken med Heidi Weng, Mari Eide og Maiken Caspersen Falla.

– Det blir nok i tøffeste laget, men jeg vet at en del jenter jeg kjenner fra Hovden også stiller. Så vi får danne vår egen gruppe, smiler Tuva.

En annen ung Oddersjaa-løper som fikk sitt gjennombrudd nasjonalt i årets sesong er Thomas Mollestad. 16-åringen slo voldsomt til i Hovedlandsrennet, kalt de unges norgesmesterskap, og gikk helt til topps foran 250 løpere fra hele landet. I Holmenkollen Skifestival tok han like godt to andreplasser, også der i konkurranse med løpere fra hele Sør-Norge.

Satser hjemme

Thomas lader opp til helgas konkurranser og tekniske økter på hytta på Ljosland. Han gleder seg til å hente gode råd og inspirasjon fra topputøverne. Thomas har valgt ikke å gå på skigymnas når han starter videregående til høsten.

– Jeg er overbevist om at det går an å bli en god langrennsløper også om du bor her ved kysten og er i et kjent hjemmemiljø, sier Thomas, som peker på at det er tøff konkurranse lokalt med mange svært dyktige utøvere i hans aldersklasse.

– Det løfter oss alt både på trening og i konkurranser, sier Gimlekollen-gutten.

Aud Sørbø

Rykker opp

Også han rykker opp en klasse i helgas Kristiansand Skifestival. Jeg velger å gå i yngste juniorklasse i stedet for 16-års klassen.

– Det blir tøft, men en spennende utfordring, sier skitalentet Thomas Mollestad som er inne i en mengdetreningsperiode og ikke frykter hardkjøret i helga med to treningsøkter pluss et løp.

– Det skal gå greit, sier han.

Tilbake til Arild Jørgensen og Tuva Lislevand. Hun har en bakgrunn som kan minne om en av Norges store skistjerner, Ingvild Flugstad Østberg. Begge har vært fotballspillere på høyt nivå, Tuva på Donn og kretslaget, Ingvild på juniorlandslaget.

– Tuva satset på kortreist idrett, sier en smilende Arild Jørgensent og forklarer:

– Det er ikke mange meterne fra Donns hjemmebane til rulleskiløypa. En periode kombinerte hun de to idrettene, nå er det langrenn «for alle pengene».

Nå oppfordrer Arild Jørgensen alle unge, fra åtte år og oppover, med interesse for langrenn, til å melde seg på skiskolen. og ikke minst møte opp rundt løypene på Fiskebrygga lørdag ettermiddag.

– Der blir det skifest med verdensstjerner som Petter Northug, Calle Halfvarsson, Emil Iversen, Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla, lover han.