Nordens beste håndballveteraner

Grane Arendal stilte med ni spillere i årets nordiske mesterskap. Laget består av jenter hvor flesteparten har spilt for Sørfjell på slutten av 90 tallet. Alle jentene holder seg aktive, men kun fire spillere er aktive med håndball i sesongen. Gjennomsnittsalderen på spillerne er som nevnt 44,5 år, så vi er over snittet i forhold til klassen vi spiller i.

Alle synes det er veldig stas med veteran og dette er årets høydepunkt! Laget har gjort suksess i både NM for veteraner og EM for veteraner de siste årene, og siden nordisk mesterskap kun var 1,5 times kjøretur unna, ble det bestemt at vi også ville prøve dette.

Med et par innbyttere på benken og mange topp motiverte spillere ble det bånn gass for laget og gull!

Beholdningen hittil:

Nordisk mesterskap, gull, jenter 35 – Langesund 2019

NM-bronse, jenter 40 – Stavanger 2018

EM-bronse, jenter 40 – Innsbruck 2018

NM sølv, jenter 40 – Trondheim2017

EM-bronse, jenter 33 – Portugal 2017

NM-sølv, jenter 40 – Bergen 2016

EM-sølv, jenter 33 – Kroatia 2016

NM-gull, jenter 35 – Stavanger 2015

NM-gull, jenter 35 -Bergen 2011