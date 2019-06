Red inn til tredjeplass i norgesserien

12 lag fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark, med fire ekvipasjer på hvert lag, deltok i klassen.

Våre ryttere red feilfritt på hinder gjennom rundene sine. På laget var Ingebjørg Bahus/Bonzai Rocky, Jennie Repstad/IL Divo, Emilie Erlandsen/Albert og Ann Louise Blikra/Zig Zag.

Målet er å komme med til landsfinalen som går på Fevik i juli. Laget vårt i 4. divisjon var også feilfrie, men ble ikke premiert.

I tillegg vant Tea Bredland Andersen/What A Dude en individuell klasse og Emilie Erlandsen og Albert red inn til en individuell 3. plass og en 8. plass.

Elisabeth Mortensen

Det som er ekstra gøy for oss i klubben er at vi har satt fokus på mental trening. Sist onsdag hadde vi leid inn Bjørn Tore Johansen fra UIA som snakket og utfordret rytterne våre på prestasjonspsykologi. Ingen tvil om at det gir resultater.

