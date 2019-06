Slik holder du varmen når du svømmer ute nå

Det er lenge siden snøen og isen har smeltet. I hvert fall på Sørlandet. Og i de små tjernene er det for lengst deilig lunk i vannet. I Baneheia i Kristiansand er det allerede målt opp mot 18 grader på de fineste vårdagene.

Men i havet er det fortsatt "friskt". (I skrivende stund er det målt ni grader i Skagerak...) Det betyr ikke at du skal holde deg innendørs av den grunn, men du må ta dine forholdsregler når du skal svømme, både med tanke på sikkerhet og ubehag.

Å svømme ute skal ikke være ekstremt. Å svømme fort bare for å holde varmen, er tøv. Du skal heller kle deg etter forholdene, på samme måte som når du sykler eller løper.

De fleste svømmerne benytter seg av ulike plagg av neopren, for å unngå at kroppstemperaturen synker. Det kan være hetter, hansker og sokker. Noen har også egne trøyer under våtdrakten.

I konkurranser er det vanligvis ikke tillatt å benytte seg av hansker eller sokker. Under TriQuart er det neppe særlig aktuelt uansett, i og med at det erfaringsmessig er deilig vanntemperatur i Kristiansand i midten av august.

Ingen begrensninger

Men når du trener, enten det er nå på forsommeren eller et stykke ut på høsten, så er det ingen begrensninger. Da kan du ikle deg hva du måtte ønske. Og ja, det er på alle måter fornuftig å ha litt ekstra tøy når vannet er kaldt (les: friskt). Da unngår du nedkjøling, og – du kan være lengre i vannet når du først er i gang!

Hode, nakke og hals er de områdene på kroppen hvor vi gjerne taper mye varme. Men også hender og føtter er utsatt. Alle sokker, hansker og hetter gir uansett isolasjon, men velger du neoprenutgavene, er du garantert å holde deg varm. En god hette dekker hode, hals og nakke. De fleste neoprenhettene er vanligvis svarte, så husk å ta en vanlig, fargesterk svømmehette på utsiden. Da er du mer synlig i vannet.

Hansker gir god beskyttelse mot blåfrosne fingre. De gir dessuten et godt grep i vannet. (Det finnes egne hansker med "svømmehud" mellom fingrene, som kan minne om såkalte paddles. og de er naturlig nok ikke tillatt i konkurranser!)

Gode neoprensokker gir deg også beskyttelse mot skarpe skjell og stein. Hansker gir også en beskyttelse når du skal ut og inn av vannet. (Spesielt de små, hvite ruskjellene kan være sylskarpe.) Velger du neoprensokker med mønster under, får du også et bedre grep på svaberg og i eventuelle trapper og på brygger.

Ekstra beskyttelse

Et annet tips for å holde varmen kan være å ha en trøye under våtdrakten. Da gir du ekstra beskyttelse til vitale organer som hjerte og lunger. Alt hjelper, men velger du en ulltrøye, så er du sikker på at du ikke fryser. Det samme kan sies hvis du velger en tynn trøye av neopren.

Når du svømmer ute i "friskt" vann, er er det lurt at du tar av deg ringer. I kaldt vann vil nemlig fingrene dine krympe, og da risikerer du at ringene dine faller av når du svømmer. I beste fall fører det til en artig sak i Nitimen ("Fant igjen ringen etter tre år på havbunnen"). I verste fall er ringen borte for godt.

Noen mener også at øreplugger kan hjelpe mot den aller verste kulda. Vi har ingen egne erfaring med dette, men tar sjansen på å dele tipset uansett. Noen myke ørepropper kan du enkelt kjøpe på for eksempel nærmeste apotek, og de koster svært lite.

Nyttige propper

Propper kan dessuten være nyttige på flere områder. De hjelper nemlig etter sigende også mot svimmelhet som mange opplever når de kommer opp av vannet etter endt svømming. Husk bare å ta ut øreproppene før du setter deg på sykkelen ...

Under TriQuart legger vi derfor opp til trygge rammer. (Ja, vi vet at mange vegrer seg mot svømminga.) De aller fleste deltakerne starter fra Bystranda, som ligger midt i Kristiansand sentrum. (De yngste skal svømme kortere, og de starter fra Piren.) Og alle svømmer langsmed land bort til festplassen Tresse. Da er det trygt. Hele veien er du bare få meter fra å kunne sette beina i bunnen, og det er minimal fare for at du svømmer deg bort. Og vi garanterer at det ikke er noen haier her!

