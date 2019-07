Historisk gull til Gimletroll i Dana Cup

HJØRRING: Ottestad ble slått 1–0 i en intens, men langt ifra velspilt finale fredag kveld. Gimletroll produserte det lille som var av målsjanser, og var også totalt sett det beste laget.

Dermed må klubben rydde plass i pokalskapet på Presteheia etter en historisk triumf. Å gå til topps i verdens tredje største turnering er ikke alle forunt, og Gimletroll som klubb hadde heller aldri klart det før fredag kveld. G15 var tapende finalist for fire år siden, men utover det har ikke klubben profilert seg i cupen. At vi greide det med et så pass tøft utgangspunkt som vi hadde, gjør prestasjonen enda sterkere.

Emil Jensen/ligafoto.dk

Dødens pulje

Vi overdrev nemlig ikke da vi før turneringen påsto at vi hadde havnet i «dødens pulje». Gimletroll og Ottestad som gikk videre fra pulje 3, endte altså i finalen, mens Stord og Fortuna Hjørring, tittelforsvarere i henholdsvis Norway Cup og Dana Cup, måtte ta til takke med B-sluttspill. Disse spilte seg til finalen der, men ville utvilsomt avansert til A-sluttspillet hadde de havnet i ei av de andre puljene.

Emil Jensen/ligafoto.dk

Jeg tror hele troppen og støtteapparatet var mentalt forberedt på at B-sluttspill var mest sannsynlig for vår del da vi reiste til Danmark. Åpningskampen mot Ottestad bar heller ikke bud om det som skulle komme. 1–1 i en svak kamp, der vi mistet seieren i sluttminuttene, var som takk og farvel å regne med tanke på A-sluttspill. Trodde vi.

Emil Jensen/ligafoto.dk

Fornyet selvtillit

Samme kveld så vi Stord imponere voldsomt da de slo Fortuna Hjørring 1–0, og verken jeg eller spillerne levnet oss selv store muligheter mot et så velspillende lag. Men vi så også at vi på en god dag kunne utfordre Fortuna, noe vi gjorde neste morgen.

Jess Mejdahl Madsen/ligafoto.dk

Her ble det 2–1 i en kamp vi vant fortjent. Men det er ofte små marginer i fotball, og seiersmålet kom ikke før det gjensto tre minutter, og det i en periode hvor danskene var nærmest nettkjenning.

Jess Mejdahl Madsen/ligafoto.dk

Med fornyet selvtillit og kniven på strupen – og etter å ha sett Stord helt overraskende bli slått 2–1 av Ottestad – fikk vi ny tro på avansement. Ett poeng i siste gruppekamp ville være nok. Med det som utgangspunkt gikk vi ut mer defensivt enn hva er vanlig, og klarte å begrense antall sjanser imot til et minimum.

IK Gimletroll

Da vi tok ledelsen rett etter pause, ble det innledningen på en meget god andreomgang hvor vi sjelden var i defensivt trøbbel. 1–0-seieren sikret også førsteplassen i gruppa, ettersom Ottestad og Fortuna Hjørring spilte 1–1 samtidig.

Tre mål på seks minutter

Dermed fikk vi også walkover til semifinalen, hvor vi møtte Fart. Her la vi grunnlaget for avansement med tre mål i løpet av de ti første minuttene, og selv om Fart ga oss skikkelig fight resten av oppgjøret, mistet vi aldri forspranget. Med 4–2 var vi klare for finalen!

Som ofte er ble også denne finalen et antiklimaks hva kvalitet på spillet angår. Lagene var slitne etter et tøft kampprogram, og semifinalene tidligere på dagen hadde tappet mange for krefter. Ikke så rart når gradestokken viste 32 varme ...

IK Gimletroll

I finalen startet vi bra, og både Ingrid Olsen og Mina Ljosland var nær scoring. Men etter hvert ble det mer kriging enn gladfotball, og avgjørelsen falt da Ingrid Akselsen raget høyest på et hjørnespark ni minutter etter pause.

Tråkket over

IK Gimletroll

Spillertroppen besto av 16 jenter, og alle bidro sterkt til at vi kunne gå hele veien. Blant dem var gjestespillerne Lena Solheim (Vindbjart), Sigrid Jakobsen (Amazon Grimstad) og Martine Klippen (Egersunds). Særlig i oppgjøret mot Stord så vi hvor viktig det var med bredde i troppen.

I tillegg var vi forskånet for skader helt fram til finalen, da kaptein Karoline Fredriksen dessverre tråkket over før to minutter var spilt.

Hun måtte se resten av kampen fra benken, men det var glemt idet seieren var et faktum, og hun selv kunne løfte pokalen over hodet i visshet om at klubbens første Dana Cup-gull var sikret!

