Fem Vindbjart-mål ikke nok til poeng

VENNESLA: Det er vanskelig å beskrive kampen mot Viking 2 med ord, og tror ikke de som var på Moseidmoen lørdag vil glemme den så fort. Går vi så langt tilbake i tid som vi har registrert resultater per i dag, har vi ikke sett et 6-5- resultat siden 1974. Ikke engang 5-4, 6-4 eller 5-5. Det eneste andre tilfellet vi har sluppet inn seks mål på hjemmebane i serien var 0-6 mot Notodden for noen år siden.

Det skjedde altfor mye, på for kort tid, til at rapporteringen live på sosiale medier ble optimal, mål ble scoret mens andre mål ble dokumentert. I dette tilfellet var det nødvendig å se videobilder for å kunne gjenskape kampen best mulig.

Fakta: Kampfakta Norsk Tipping-ligaen: Vindbjart – Viking 2, 5-6 Vårt lag: Christoffer Braastrup Andersen, Magnus Langerud, Daniel Johansen, Jesper Lauvsland, Sondre Nordhagen (Marius Fjellet (debut) fra 88 min), Robert Våge Skårdal, Mustafa Omarkheil, Børge Engesland, Markus Nyhus (Øyvind Løkkebø Gausdal fra 72 min), Lasse Næss (Christian Tveit fra 80 min), Berry Gerezgi. 1-0 (5 min) Markus Nyhus 1-1 (11 min) Harald Nilsen Tangen 2-1 (13 min) Robert Våge Skårdal 3-1 (15 min) Børge Engesland 3-2 (18 min) Nils Vallotto 3-3 (20 min) Even Østensen 3-4 (35 min) Lasse Berg Johnsen (straffespark) 3-5 (43 min) Even Østensen (straffespark) 4-5 (55 min) Berry Gerezgi 5-5 (74 min) Berry Gerezi 5-6 (89 min) Jacob Jørgensen Gult kort: Christoffer Braastrup Andersen.

Spinnvill 1. omgang

5. minutt: Lasse Næss vinner ballen høyt, spiller til Robert Våge Skårdal som trer gjennom Markus Nyhus, 1-0.

Stian Bøe

11. minutt: Christoffer Braastrup Andersen redder en stor Viking-sjanse, men returen går til en Viking-spiller på 18 meter som setter den i en perfekt bue over keeper og i mål. 1-1.

13. minutt: Vi holder ballen i laget i mange trekk etter at Berry Gerezgi kjemper til seg et innkast. Mustafa Omarkheil finner Lasse utenfor sekstenmeteren med en pasning fra kant. Han spiller til Robert på vei gjennom Viking-forsvaret og han setter ballen nede ved stolpen. 2-1.

Stian Bøe

15. minutt: Mer bra offensivt spill. Holder tykket oppe. Ballen ender hos Berry ved dødlinjen, han triller 45 grader ut, Børge Engesland triller ballen videre nede i hjørnet. 3-1. 18. minutt: Viking Slår raskt tilbake. Løper i bakrom og løfter ballen over Christoffer. 3-2. 20. minutt: Viking stusser inn en corner. 3-3. 35. minutt: Straffespark Viking. 3-4. 43. minutt: Straffespark Viking. 3-5. En utrolig omgang, mye fint spill, men Viking klarte å finne ut hvordan de kunne komme seg forbi våre forsvarsledd, og utnyttet det veldig godt.

Roligere etter hvilen

2. omgang ble ikke like heseblesende, vi hadde bedre kontroll bakover, og med tålmodighet så det ut som vi kunne redde dagen likevel. Berry spilte vegg med Lasse, skar inn og laget 4-5. Med et drøyt kvarter igjen av kampen kom Øyvind Løkkebø Gausdal innpå for å få litt mer rutine på topp, men det var Daniel Johansen og Robert som spilte krydderfotball like etter. Helt bakfra kom ballen opp, Robert slo langt ut på kant til Berry, denne gangen gjorde han resten selv, gikk til dødlinja og scoret derfra. Nå stod det 5-5.

Noen sekunder før klokka bikket 90:00 spilte gjestene seg oppover, innbytter Jacob Jørgensen fikk stå litt for alene i feltet, og satte inn vinnermålet nede i motsatt hjørne. En skikkelig kalddusj, som sist helg, selv om det ble på en litt annen måte. De fine målene vi scoret hadde fortjent alle poengene, men en fotballbane har mål i begge ender. I dag var vi ikke gode nok foran det andre målet. Om ikke annet må vi i hvert fall si at tilskuerne på Moseidmoen har fått valuta for pengene den siste uka. 17 mål på to kamper, nå må vi bare jobbe med fordelingen fremover.

PS! Etter fem spilte kamper ligger Vindbjart på niendeplass i 3. divisjon avd. 3 med fem poeng.