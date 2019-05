Fløystad kjappest i Oggevatn rundt

VENNESLA: Sist helg ble det tradisjonsrike sykkelrittet arrangert for 19. gang. Denne gang i en noe forkortet utgave på 87 kilometer, rundt tre kilometer kortere enn den gamle. Ei gruppe havnet i et tidlig brudd, og de ble så redusert til fem syklister. Det var mye støting i det lille lederfeltet og Even Fløystad klarte etter hvert å få ei luke. Han holdt på ledelsen inn til mål og vant på tiden 2.02,06 timer.

Det er naturlig nok rekordtid for den nye løypa. Så blir det spennende om den kan bli slått i jubileumsåret 2020.

Lars Magne Albretsen

Even Fløystad melder følgende etter seieren:

– Onsdagen før rittet kjørte jeg temporittet "Vårtråkken", hvor jeg satte løyperekord med tiden 25.03 i den 20 kilometer lange løypa. Jeg fikk med det en god bekreftelse på at formen var bra før søndagens ritt.

Her ble det en tidlig utskillelse allerede fra første bestigning av bakkene opp fra Steinsland. Ut på andre og siste runde var vi ni-ti ryttere. Hele den siste runda ble det støtecup, og frontgruppa splittet seg ved flere anledninger. Likevel samlet det seg på de siste kilometerne ned mot Samkom. Da det var igjen tre kilometer, gikk jeg all in, og fikk tidlig en ganske stor luke som jeg akkurat klarte å holde inn til mål. Bak i gruppa sørget gutta på laget for at det ble trippelseier til Grimstad Sykleklubb etter et morsomt og hardt ritt preget av offensiv kjøring.

Til helga stiller vi i UCI-rittene på Ringerike hvor nivået er skyhøyt. Her håper jeg for min egen del å kunne forbedre 66.-plassen fra fjorårets Ringerike GP. Videre handler det om å toppe formen best mulig inn mot sesongens hovedmål, som er NM i slutten av juni.

