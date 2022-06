Sander Svela scoret sitt syvende og åttende mål for sesongen, da Start 2 slo MK 3-2 i mandagens 3. divisjons-oppgjør.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Kaptein Jesper Gregersen ga hjemmelaget ledelsen.

Sander Svela scoret to nye mål da Start 2 slo MK 3-2 i mandagens 3. divisjonsoppgjør på Sparebanken Sør Arena. Særlig før pause imponerte hjemmelaget som stilte med rent juniorlag.

– Jeg vet ikke om jeg vil si at dette var årsbeste av oss. Men nå har vi hatt tre kamper på rad hvor vi har vist at karakter og spilt slik vi ønsker. Det begynner å ligne på noe, sier Start 2-trener Thomas Ferreira.

Start spilte en fabelaktig 1. omgang, og det var synd at de ikke kunne gå til pause med en tomålsledelse, som de hadde fortjent.

Vanvittig frispark

Jesper Gregersen ga Start ledelsen allerede etter åtte minutters spill. En corner førte til et nytt innlegg, og Start-kapteinen kriget ballen inn via stangen.

2-0 kom i det 38. minutt og var signert storscorer Sander Svela. Fredrik Lien vant ballen høyt i banen, og fant Svela som alene med keeper scoret sikkert nede i hjørnet.

MK reduserte på et vanvittig frispark av Peder Dovland to minutter før pause. Skuddet til MK-spissen steg og steg og føk inn i Start-keeper Jasper Torkildsens høyre vinkel. Utagbart.

– Når vi går inn til pause, vet vi at vi er et bedre lag enn MK og at vi har gode muligheter til å vinne, sier Jesper Gregersen.

Toppscorer-tittelen

Etter hvilen er det MK som trykker på, og har blant annet et skudd i tverrliggeren. De mente seg også snytt for et straffespark. Men så gikk Start opp til 3-1 i det 66. minutt ved Sander Svela når han vinner ballen når MK prøver å frispille.

– Jeg vurderte om jeg skulle spille ballen videre, men så så jeg at jeg var på 16-meteren, og da tenkte jeg at jeg skyter. Så fant jeg det nedre hjørnet. Deilig, sier Sander Svela, som dermed står med åtte mål denne sesongen.

– Det eneste som er synd er at de andre som er med i kampen om toppscorer-tittelen, MKs Simon Valand (11) og Peder Dovland (9), også scoret i dag. Men utenom det var dette en perfekt dag, sier Svela.

MK fikk en redusering til ved nevnte Simon Valand ett minutt før slutt. Et frispark ble løftet inn i Start-feltet, og Valand scoret fra kort hold.

- Ble litt «trøkka» på

- I 2. omgang satt ikke spillet like bra. Vi var preget av at MK scoret sent i 1. omgang. Vi ble litt «trøkka» på, men så fikk vi det viktige 3-1-målet, sier Jesper Gregersen, og fortsetter:

- MK trykker på oss igjen mot slutten og fikk ett mål til rett før slutt. Men heldigvis klarte vi å ro seieren i land. Vi merker at jo lenger vi kommer ut i sesongen, jo bedre blir vi som lag. Det var sterkt av et helt rent juniorlag å slå et MK-lag som er veldig godt.

Start 2-trener Thomas Ferreira oppsummerer kampen slik:

- En fin 1. omgang av oss der vi skaper sjanser, og scorer to fine mål. Vi er flinke med ballen, beveger oss mye, og har lange angrep som vi har snakket mye om. Altså holde på ballen. Det var synd at MK fikk 2-1-scoringen rett før pause på et vanvittig bra frispark.

- I pausen snakket vi om å prøve å gå for 3-1, ikke «bare» holde på 2-1-ledelsen. Det klarte vi, selv om det ble en litt rotete kamp i 2. omgang. Vi mistet hodet litt og fikk ikke til samspillet fra 1. omgang. MK skapte litt mer, vi ble litt usikre, og så fikk de 3-2-scoringen. Men at vi klarer å holde helt inn, er jo veldig bra.

Se øvrig kampfakta her