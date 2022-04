Han vant også verdenscupen sammenlagt, for femte år på rad.

Etter en slik maktdemonstrasjon kan både utøver og trener nyte påskesola. Førstnevnte må kaste seg over skolebøker i statsvitenskap. Men ser også frem til noen rolige dager, kanskje med litt løssnøkjøring i Røldal, stedet der han begynte med sitski allerede som toåring. Mens landslagssjef Hans Blattmann blir på Hovden, der han har bodd siden 1991.

Manglet VM-gullet

Nå er det ikke første gang alpinutøveren fra snøfattige Karmøy har samlet edelt metall i store internasjonale mesterskap. I 2019 fikk han to sølv og to bronse under VM i Slovenia og Italia. I år var det VM på hjemmebane og i løypene på Hafjell ble det storeslem med hele tre gull og to sølv.

Sørlendingen Hans Blattmann har vært landslagstrener siden 2016 og er klar for to nye år. Foto: Privat

Deretter fulgte paralymiske vinterleker i Beijing. Og Saltvik Pedersen toppet suksessen fra Lillehammer-VM. Det ble fire gull og en sølv. Fra før har han en olympisk gullmedalje og en bronse fra 2018 i Pyeongchang, Sør-Korea.

Han vant også sesongens verdenscup, noe han har gjort fem ganger på rad. Og sesongavsluttet som norgesmester i slalåm i Narvik i april.

– Marginene har vært på min side. Men vi hadde lagt en syk bra plan, som vi klarte å følge, forteller medaljegrossisten, som allerede uka etter påske er på ny treningssamling.

Nå siktes det inn på neste års VM i svenske Åre.

– Målet er å kjempe i toppen, forsikrer han.

Tar to nye år

Landslagstrener Hans Blattmann er arkitekten bak planen som Saltvik Pedersen refererer til.

– Det var dette vi har planlagt for - å prøve å vinne så mange medaljer i så mange disipliner som mulig. Så er det ikke alltid det går, men denne gangen traff det bra, mener Blattmann.

Det norske teamet med Jesper Saltvik Pedersen foran. Bak, f.v.: Synne Stangeland (trener og fysio), Hans Blattmann (landslagstrener), Marcus Grasto Nilsson (utøver) og Jarle Sørensen (assistenttrener og servicemann under OL). Foto: Privat

At de lyktes så godt, tilskriver han god oppkjøring før sesongen og nøye forberedelser inn mot store mesterskap.

– Da var det bare å ta frem alt vi hadde øvd på, humrer den tidligere kristiansanderen, som har vært hovedtrener for paraalpinlandslaget siden 2016 og har tegnet kontrakt med Norges Skiforbund for to nye år.

– Jeg føler jeg har mye å gi ennå. Ambisjonen er å bygge toppidrettskultur innen paraidrett. Målsettingen er å løfte opp idrettsprestasjonene, forteller en engasjert landslagssjef, som merker en økende interesse og respekt for paraidretten som følge av gode resultater.

Han har også flere talenter i stallen som han har god tro på. 200 reisedager i året overskygger ikke gleden av å se talenter blomstre.

– Det er ikke bare medaljer som inspirerer, men det å jobbe med utøverne. Det er fine folk og inspirerende arbeidsoppgaver, avslutter Blattmann.