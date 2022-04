Etter å ha ventet i nesten to og et halvt år på å få lov til å bokse, vant Jamshid Nazari enstemmig sin sjuende proffkamp.

OSLO: Jamshid har brukt tiden flittig og holdt seg i god form. Han har også hjulpet til og tatt mange av treningene i både AIK Lund og Grimstad bokseklubb.

Jamshid møtte en høy og venstrehendt bokser fra Spania, Pelayo Ventoso. Sistnevnte fikk sin debut i proffboksing, men han har gått mange kamper i kickboksing, og thaiboksing. Han ble også verdensmester i kickboksing i fjor. Han har selvtillit, er ringvant og full av kamperfaring.

Teamet fra venstre: Andre Sollund, Jamshid Nazari, Henning Lillejord og Aliz Nazari. Foto: Privat

Forsiktig start

Jamshid brukte den første runden på å studere motstanderen, samtidig som han passet på å vinne runden. I andre runde økte sørlendingen tempoet et lite hakk og vant runden greit. I den tredje runden satt kombinasjonene bra og Jamshid hadde gode treffere. Han vant også denne runden komfortabelt.

I fjerde runde bokset spanjolen bra, kontret godt og bidro til en jevn og fin runde.

I femte runde satset Jamshid mye på harde slag og brukte mye krefter. Han vant runden greit.

I den siste runden slo Jamshid fine kombinasjoner og viste god boksing. Han vant enstemmig mot en god nevekjemper.

Gleder seg til nye kamper

Jamshid melder følgende til Lokalsporten:

– Jeg har trent og holdt meg i form gjennom hele pandemien. Men jeg begynte å miste motivasjonen grunnet mange avlyste kamper. Oppkjøringen til denne kampen var også litt av og på ettersom det stevnet var blitt avlyst to ganger tidligere.

– Jeg var derfor litt ringrusten og nervøs siden det var litt over to år siden jeg bokset min siste kamp. Etter to runder i kampen følte jeg meg bra og var i gang. Det kjentes godt med en ny seier.

– Vi har allerede et kamp tilbud 22. mai i Finland. Planen min er å bokse flest mulig kamper i løpet av året.