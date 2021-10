Seksmålsscorer i sørlandsderby

FLEKKERØY, KRISTIANSAND: Ole Fredrik Thorsen ble den store helten da han scoret seks mål mot et Kvinesdal-lag som stilte med en ungdommelig tropp på grunn av noen forfall. I tillegg kom en skikkelig ringrev innpå mot slutten. 51-år gamle Sven Kloster som bl.a. spilte nærmere 150 kamper for IK Start fra midten av 90-tallet, fikk noen minutter på banen sammen med sin meget lovende sønn, Aksel, som kom til Fløy før årets sesong.

Men ingen tvil om at dette var Ole Fredrik Thorsens kamp. Fløy 2-laget jobbet helhjertet og holdt stort balltempo noe som førte til utallige innlegg, og foran målet fikk Ole Fredrik vist sine kvaliteter. Med dette er det mye som tyder på at Ole Fredrik har scoringsrekorden for Fløy i en og samme kamp på dette nivået og oppover. Men her må ekspertisen konsulteres!

De øvrige målene ble satt inn av Marcus Aslaksen og Arent-Emil Hauge. Sander Risnes scoret begge Kvinesdals mål. Meget sterk prestasjon av Fløy 2-gutta som også hadde noen forfall.

