UTØVERBLOGG: Jeg begynte med bikinifitness kort etter at jeg flyttet fra Farsund til Skien våren 2018. Jeg har hele livet mitt vært veldig aktiv. I oppveksten var det håndball, friidrett og volleyball som gjaldt. På grunn av en kneskade gikk det over til jogging, og jeg fikk smaken på styrketrening da jeg i en liten periode var medlem i Farsund Atletklubb, som er en styrkeløftklubb.

Hun som var min personlige trener i Skien drev med fitness, og spurte meg om det var noe jeg kunne tenke meg. Jeg lo da hun først tok det opp og tenkte at det var helt utenfor min komfortsone. Jeg som ikke liker å sprade rundt i bikini på stranda en gang, hvordan skulle jeg da stå selvsikker og bra trent på en scene? Lysten på å ta utfordringen lot jeg meg likevel rive med.

Uvant

Med nytt treningsprogram og kostholdsplan var det bare å kjøre på, for det var bare 4,5 måneder til første konkurranse. Hver søndag ble brukt til prepping av mat for ei hel uke av gangen. Da var alle lunsjer og middager ferdig tilberedt i matbokser. Det var veldig uvant for meg å veie alt jeg spise, og jeg kjente skikkelig på at energinivået sank under ukene som gikk.

For å komme ned i den fettprosenten som krevdes for å bli sceneklar, måtte jeg gå gradvis ned på matinntaket uke for uke, og samtidig øke kondisjonsøktene. Jeg følte meg veldig tom og utmattet og ble rimelig hormonell etter hvert.

Jeg følte meg ikke som meg selv, men visste at det bare ville være sånn for en liten periode. Utrolig nok klarte jeg å holde motivasjonen oppe, og var fast bestemt på at dette skulle jeg klare å gjennomføre. Under oppkjøringen sprakk jeg litt for mye på dietten, som gjorde at jobben med å komme i mål ble tøffere for meg.

Enda mer trening måtte til. På en fridag kunne jeg ha to timer powerwalk, en time styrketrening, en time spinning og avslutte dagen med poseringstrening. På dager jeg jobbet sto jeg opp senest klokka 05.00 for å trene, deretter trente jeg styrke og ytterligere kardio/kondisjon etter jobb. Poseringstreninger hadde vi felles to ganger i uken.

Stortrivdes på scenen

Så kom endelig den store dagen, konkurransedebut i Sandefjord Open 2019. Kroppen var dekket i fin brunfarge, bikini, smykker, flotte negler, pyntet hår og sminke var på plass. Jeg var nervøs og skjelven, men likevel skikkelig klar for å vise fram det jeg hadde jobbet så hardt for. Jeg kunne ikke fatte at jeg sto her sammen med alle de flotte atletene.

Foto: Jon Klasbu

Da det var 30 minutter før jeg skulle på scenen, fikk jeg lov til å spise en halv Snickers. Å himmel, aldri har sjokolade smakt så godt! Så var det litt oppvarming før navnet mitt ble ropt opp. Jeg var så skjelven i beina at jeg ikke trodde de ville bevege seg, men ut scenen jeg gikk. Spotlyset sto rett mot meg og masse publikum heiet meg fram. Jeg gjorde mitt beste, smilte som bare det og storkoste meg.

Foto: Jon Klasbu

Det endte med en sjetteplass for meg, noe jeg er veldig stolt av til å være min første konkurranse. Den følelsen på scenen er det råeste jeg har opplevd.

Topp motivert

Oppkjøringsperioden er det hardeste jeg noensinne har gått gjennom, men samtidig er jeg utrolig stolt av at jeg klarte å gjennomføre det. Jeg har lært av feilene mine, hvor viktig det er å følge planen så nøye som mulig og stole på prosessen. Bare småutskeielser gjør så veldig store utslag på sluttresultatet. Det finnes ingen snarveier, en må bare stå i det, kjøre på og være sterk hele veien.

Foto: Privat

Selv om disiplinen, treningen og kostholdet som må til for å hevde seg i bikinifitness kan virke ekstrem, har jeg opplevd få negative kommentarer. Av og til får jeg høre: «Du spiser du vel bare torsk og brokkoli hele tiden, blir du ikke lei?» Svaret er at coachen min er flink til å tilpasse dietten så nært som mulig til mat jeg liker å spise.

En typisk frokost består av to polarbrød (ev. riskaker/brødskiver eller knekkebrød) med noe peanøttsmør, egg og litt kokt skinke. Mellommåltider kan være lettyoghurt, mager cottage cheese, mager vaniljekesam med bær eller proteinshake. En typisk middag er magert kjøtt eller fisk, grønnsaker, ris/pasta/poteter. Jeg har seks måltider til dagen, og nyter samtlige.

Stor vektendring

For min del har jeg aldri hatt et så sunt forhold til mat og kropp som etter at jeg begynte med fitness. Nå forstår jeg hvor viktig det er for kroppen med nok mat og næring. Også når jeg har opplevd å bli så liten før konkurranser, ser jeg at jeg ikke trives i den kroppen, jeg trives bedre med litt mer former. Nå veier jeg 59 kilo og til konkurransene i april må jeg nok gå ned til om lag 50 kilo. Jeg spiser mye av det samme også utenom sesong, men legger gjerne til saus i ny og ne og litt søtsaker i helgene.

Foto: Privat

To uker etter Sandefjord Open 8.-9. april er det Norway Grand Prix, og der kan man kvalifisere seg til EM. Målet mitt er selvfølgelig å få best mulig plassering, men aller viktigste for meg er å slå min egen form. Jeg gleder meg vilt, og har veldig god støtte rundt meg fra samboer, familie, venner og bekjente. Det gir meg masse motivasjon!