I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Vigør G13. Fra venstre: Lukas Dokkedal, Tobias Sletteng, Magnus Mofjell, William Mollestad, Leon Eilertsen, Emil Ogric, David Lande, Kasper Axelsen, Jonas Haukom, Kristian Hjemdal, Leonart Hajra, Nicklas Wikøren, Julian V. Andersen, Mathias Strømmen, Jakob Knutsen og Adrian Tobiassen. Foto: Privat

Gutter 13

Kretsmester: Vigør. En flott serieavslutning med tre seiere og 52-1 i målforskjell sikret Vigør førsteplassen i avdelingen foran Gimletroll og retten til å møte Randesund i kretsfinalen. Etter to finalekamper (som endte med 3-2-seier til Vigør og 2-1-seier til Randesund) vant Vigør på flest bortemål. Lagets trenere har vært Erik André H. Ingebrigtsen, Jesper Johnsen og Bendik Egeland.

Flekkefjord G14: Andre rad f.v.: Jaswant Sureshnathan, Mathias Log Håland, Idris Ibrahim, Absadi Mehari, Niklas Seglem, Daniel Bruvik Hogstad, Aidan Flikka Haddeland, Anders Strømland Lund, Vegard Åsly Tønnessen, Brage Log Larsen, Vetle Østebø Log, Zep Aphirak og Einar Osen. Første rad f.v.: Lucas Espenes, Kristian Dalemark Austad, Teame Temesgen Haile, Lukas Hjelleset Gausdal, Kristian Vikøren, Lars Larsen Fidje, Salai LingOm Mahlaw, Fredrik Reoveros Jacobsen og Lian Larsen. Liggende foran: Jakub Krzysztof Paluszkiewicz. Foto: Lars Frøsland, Avisen Agder

Gutter 14

Kretsmester: Flekkefjord. På et tidspunkt lå Flekkefjord G14 hele 14 poeng bak serielederen. Men laget spilte seg kraftig opp og avsluttet med 6-0-seier over Trauma og KM-gull. Nervøse spillere kunne endelig sprette sjampanjen og slippe jubelen løs.

FFKs 2007-kull består av 23 topp motiverte og sympatiske gutter. I tillegg har vi tre jenter som er med i treningsgruppa og hjelper til i kamper når det trengs, opplyser trenerne Alfred Larsen, Erik Espenes, Trond Arve Tønnessen og Asle Gausdal-

Våg G15. Foran fra venstre: Alexander Kovac, Lars Emil Havn Tveitdal, Oskar Vatne, Isak Andersen Abusdal, Patric Nomeland Ten Velden og Jacob Alexander Sønsteby Verås. Bak fra venstre: Trener Jacob Rogstad, Martin Fuglestein, Oliver Johan Oudastøl, Enis Rashica, Lord Leonardo Kellie Yao Eriksson-Dossou, Harald Johannes Mosvold Christophersen, Herman Gaudestad, Mathias Falkum Pettersen og Marius Homme. Foto: Privat

Gutter 15

Kretsmester: Våg. Herlige jubelscener utspilte seg på Karuss da Våg FKs 15-åringer slo Søgne 6-4 i kampen om kretsmesterskapet i G15-klassen.

– Siden januar har vi terpet og terpet hver eneste dag på at treningshverdagen skal være kvalitativt god på alle mulige måter.

– Mange av guttene kjente hverandre ikke så godt fra før, og det er jo et stykke fram til det å bli trygg på alle i ei gruppe som består av totalt 27 spillere, sier Våg-trener Jacob Rogstad.

Jerv G16. Foran fra venstre: Erik Gjerstad Beisland, Jacob Matheussen, Henrik R. Bertelsen, Puyan Farzian, Tengel Osa Michalsen, Sindre Halvorsen, Noah Skaregrøm Nilsen, Omar Badran, Henrik Perlis Søfteland og Bendik Sten Jacobsen. Bak fra venstre: Marianne Tønnessen (trener), Leo Skogsfjord, Jakob Helland Kjølsrud, Håkon Heier Trondsen, Simen Bauna Vælidalo, Lars Lundberg, Vetle A.S. Laurendz, Taleb Ziegler, Eskil Topland Duesund, Victor Aasen, Lukas Egge, Marius Solli Halvorsen, Mads Emil Lyse, Johannes Tønnessen, Fredrik Sandberget og Are Strømland (trener). Ikke til stede: Svein Roger Egge (trener), Snorre Flatebø, Sigurd Omland og Joachim E. Flåten. Foto: Marianne Tønnessen

Gutter 16

Kretsmester: Jerv 1. Laget vant KM-tittelen med seks poengs margin til Våg, etter ni seire og en uavgjort kamp.

Laget har bestått av omtrent 25 gutter, en god blanding av 2006- og 2005- modeller som dannet en treningsgruppe for litt under et år siden.

– Hele gruppa har gitt gode bidrag underveis og forarbeidet gjort i koronaperioden av spillerne og trenerteamet har lagt et godt grunnlag for prestasjonene vi har levert i høst, sier trener Are Strømland.

Arendal G19. Bakerst fra venstre: Enock Ngoie, Simen Solfjeld, Emin Hasic, Alexander Løvdal, Christian Lindtveit Lines, William Selander, Vebjørn Langballe, Sijam Nuri, Danel Hasic, Rayyan Echkantena, Benny Fondo og Nickolay Eriksen. Foran fra venstre: Brage Jentoft Thorbjørnsen, Bendik Liltvedt Hoel, Sune Kiilerich (assistenttrener), Karl-Gunnar Ellefsen (hovedtrener), Jan Sogorka (oppmann), Mathias Dalsmo Gløckner og Sebastian Møster Linstad. Ikke til stede: Even Eie og Jostein Langballe (keepertrener). Foto: May Elin Aunli/Arendal Fotball

Gutter 19

Kretsmester: Arendal Fotball.

Alexander Løvdal ble med sine to scoringer den store helten da Arendal Fotballs G19-lag sikret KM-tittelen etter 2-1-seier i en ren seriefinale mot Våg.

Laget vant ni, spilte to uavgjorte og tapte en kamp i serien. I tillegg hadde Arendal best målforskjell og slapp inn færrest mål.

– Jeg må bare ta av meg hatten for denne gjengen. Jobben de har gjort denne høsten er imponerende, sier trener Karl-Gunnar Ellefsen.

Gimletroll J13. Bak fra venstre: Ada Granum, Iben Bjerke Niemoller, Cathrine Jortveit Hansen, Louise Henriksen, Oda Hansen-Saga, Filippa Netland, Alva Marie Landèn, Amilia Christiansen, Kristine Herum Bakken, Emma Tellefsen og Ella Dale. Foran fra venstre: Maia Nørsett, Amanda Vigsnes, Marion Myrvold (ny etter sesongen), Sofia Waage Lian, Nora Nesje, Mathea Revheim, Hanna Salvesen, Filippa Ertzeid og Rakel Wirak. Liggende foran: Nathalie Johansen. Ikke tilstede: Emma Narten, Nora Nakkestad, Othilie Høye, Hermine Nordbø Marthinsen, Tomine Beckmann Foto: Martin Granum

Jenter 13

Kretsmester: Gimletroll. Etter at kretsmesterskapet var sikret, kunne laget feire med «We are the Champions», konfetti og røykbombe.

– Gimletroll jenter-13 har vært ei stor treningsgruppe bestående av 25 ivrige jenter. Vi har hatt to lag denne sesongen, ett på nivå 1 og ett på nivå 2. Det har vært god rullering mellom lagene, og så å si alle har vært innom begge lag. I tillegg har fire 2009-jenter fått prøve seg på nivå 1-laget, melder Arne L. Bakken, som denne sesongen har vært hovedtrener sammen med Marius Vigsnes.

Gimletroll J15. Bak fra venstre: Oda Herum Bakken, May Linn Mosdøl Trydal, Kristine Væting, Kamilla Bjørheim, Lise Jørgensen, Christina Ødgren, Frida Modalen og Martha Sagebakken Omdal. Foran fra venstre: Stine Langås, Betina Norum Ruenes, Lucy Krefta, Mathilde Enger, Andrea Waage, Petrine Sødal og Laila Özturk. Ikke til stede da bildet ble tatt: Selma Linnea Lian og Emilie Storbukås Dale Foto: Privat

Jenter 15

Kretsmester: Gimletroll. Laget ble kåret til kretsmester allerede med to serierunder igjen, og tabellen viste 21 poeng og 29-8 i målforskjell.

J15 har i sesongen 2021 bestått av spillere i 2006- og 2007-årgangen, og teller en treningsgruppe på 32 ivrige spillere.

– Jentene har bekledd ikke mindre enn to lag i Jenter 15-klassen, ett lag i Jenter 17 Interkrets, i tillegg til å hospitere til klubbens to lokale Jenter 17-lag og Dame Rekrutt i 3. divisjon, opplyser assistenttrener Kristin Waage.

Gimletroll 2 J17: Bak fra venstre: Camilla Smith-Tønnessen, Rebecca Abusland, Emma Furnes, Natalia Morawietz, Ingrid Haavind, Maria Skjekkeland, Celina Waage, Martha Omdal og Camilla Hervold. Foran fra venstre: Ella Ferning, Alida Ingebretsen Nilsen, Cecilie Kjelleberg Netland, Therese Robstad-Johannessen, Arin Diler Tamar, Maja Kronborg, Mia Paulsen og Melissa Holen. Ikke til stede da bildet ble tatt: Iben Aasen, Julie Skogen, Margit Berge, Oda Lyngsvåg Andreassen og Sophie Slotten. Foto: Tommy Hansen

Jenter 17

Kretsmester: Gimletroll 2. Etter 3-0 sammenlagt mot Flekkefjord kunne Gimletrolls J17-lag juble for kretsmestertittelen på Presteheia.

– Laget har denne sesongen bestått av totalt 21 spillere født i 2004 og 2005. I tillegg har de fått verdifull hjelp av klubbens yngre spillere, opplyser trener Jarle Skåla Åsan.