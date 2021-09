Arendal maktet bare uavgjort

TRONDHEIM: – Men vi må ta ansvar selv for at vi ikke er dyktige nok i avgjørende situasjoner, sier trener Roger Risholt.

Det endte 2-2 på Koteng Arena, etter at Arendal åpnet kampen meget godt. Allerede etter 14 minutter ga Andreas Hellum Arendal ledelsen da han utnyttet grove feil i Nardos bakre firer.

Og det så enda lysere ut da Rasmus Lynge Christensen ble genialt frispilt av Sebastian Remme Berge og kunne sette inn 2-0 da omgangen var halvspilt.

God kontroll

– Vi hadde god kontroll gjennom hele omgangen, mener Roger Risholt som likevel måtte se Nardo redusere rett før pause.

– Vi hadde gode muligheter til å øke til 3-0, men er ikke effektive nok. I stedet gir vi bort et helt unødvendig straffespark. Det samme skjedde også i bortekampen mot Kjelsås da vi ledet 2-0. Det er jo ikke godt nok, konstaterer Risholt,

Med 2-1 rett før pause, fikk Nardo nytt håp om å snu kampen. Og det ble mer jevnspilt etter hvilen. Likevel var det ikke mange farligheter hjemmelaget skapte. Det gjorde derimot Arendal.

– Mathias (Johansen) kom til to store muligheter som kunne gitt oss 3-1. Dessverre ble det ikke uttelling på de sjansene, og da er det jo kampen fortsatt åpen, sier Roger Risholt.

– Klar hands

Men 2-2-målet skulle aldri vært godkjent, ifølge Arendal-treneren.

– Det er en klar hands før Nardo scorer. Når ballen er borti Nardo-spillerens hånd før scoringen, skal den annulleres. Det så våre spillere, det så publikum og det sa også Nardo-spillere etter kampen. Det er ikke ofte det koker på samme måte som det gjorde etter denne kampen, men jeg måtte rett og slett ta meg en tur i dommergarderoben for å få sagt ifra hva jeg mente, sier Roger Risholt.

Det var drøye 20 minutter igjen av ordinær tid da den kontroversielle utligningen kom, og Arendal klarte å sette et trykk mot Nardo-forsvaret, uten at det ble tellende resultater av det.

Fremgang

– Det er noen avgjørende situasjoner som går mot oss, og jeg føler aldri at vi får tilsvarende uttelling den andre veien. Men i sum synes jeg vi leverer en god 1. omgang, og spillemessig er dette en klar fremgang sammenlignet med Kjelsås-kampen forrige helg, sier Risholt, som i forkant av søndagens kamp erklærte at dette var den viktigste kampen av alle de tre som nå kommer på rekke og rad.

– Vi er syv-åtte poeng bak topplagene nå. Det betyr jo at Skeid-kampen hjemme på Norac stadion er helt avgjørende hvis vi skal klare å tette luken. Uten seier der, er vi hektet av i kampen om førsteplassen. Vi har vært gjennom en periode med mange skader og karantener, men har kommet gjennom dette nå. Det vil være en fordel for oss å ha alle spillerne tilgjengelig. Bare Christer Reppesgård Hansen er ute på ubestemt tid nå. Vår fordel nå er at det gjenstår bare tre bortekamper, mens vi har fem hjemmekamper igjen i serien denne sesongen, sier Roger Risholt.

Og han levner ingen tvil:

– Vi må revansjere dette resultatet mot Nardo når vi møter dem i cupen onsdag.

